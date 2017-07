SE CÂMARA DENUNCIAR

Temer diz a ministros que STF irá inocentá-lo Segundo jornal, Temer se disse seguro de que será inocentado pelo Supremo se for derrotado na Câmara

Em reunião nesta quarta-feira, 5, com integrantes do primeiro escalão, o presidente Michel Temer afirmou aos 22 ministros de seu governo que, mesmo se a Câmara dos Deputados aceitar a denúncia do PGR, Rodrigo Janot, o Supremo Tribunal Federal (STF) irá inocentá-lo. A informação é do jornal Folha de S.Paulo.

Temer também pediu aos integrantes do primeiro escalão do governo que conquistem votos entre deputados aliados para barrar a denúncia de Janot.

De acordo com a Folha, um dos participantes do encontro disse que Temer está seguro de que não será condenado por corrupção pelo STF, mesmo se perder na Câmara e for afastado do cargo durante o julgamento.

Ainda durante o encontro, Temer se defendeu das acusações e afirmou que a denúncia de Janot não tem provas concretas ou fundamentos técnicos e que não pode produzir efeitos jurídicos.

O presidente também cobrou fidelidade de seus aliados. Participantes do encontro informaram ainda que Temer insinuou que quem não trabalhar a seu favor poderá ser punido caso o governo sobreviva.

Temer também entregou a todos os ministros uma cópia da sua defesa protocolada na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara nesta quarta.

