Temer diz que baixa popularidade não o incomoda 'Dizem que há impopularidade. Isso me incomoda? Digamos assim, que é desagradável', declarou o presidente

Em declaração a jornalistas nesta quinta-feira, 22, o presidente Michel Temer afirmou que sua baixa popularidade não o incomoda para governar.

“Dizem que há impopularidade. Isso me incomoda? Digamos assim, que é desagradável. Mas não me incomoda para governar. Alguém até disse, há poucos dias, que a popularidade é uma jaula. Aproveito a impopularidade para fazer aquilo que o Brasil precisa. E é o que estou fazendo. Lá na frente haverá reconhecimento”, disse Temer.

Questionado sobre o processo que pede a cassação da chapa Dilma-Temer no Tribunal Superior Eleitoral, o presidente afirmou que respeita as decisões da Justiça e que respeitará o entendimento do tribunal. Temer negou, no entanto, que pense em renunciar ao cargo de presidente e garantiu que o assunto não o preocupa.

Uma pesquisa Ibope divulgada na semana passada revelou que apenas 13% dos entrevistados consideram o governo Temer ótimo ou bom. Outros 46% afirmaram que o governo é ruim ou péssimo. Em outubro, o governo Temer era aprovado por 14% dos entrevistados e desaprovado por 39%.

