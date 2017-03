ENTREVISTA

Temer diz que ‘espetáculo’ da Carne Fraca causou prejuízos para o Brasil Presidente já havia afirmado no início da semana que os números revelados pelas investigações eram 'insignificantes'

Em entrevista ao jornalista Roberto D’Ávila, da GloboNews, o presidente Michel Temer afirmou que o “espetáculo” da Operação Carne Fraca, deflagrada pela Polícia Federal na semana passada, causou prejuízos para o país.

Temer já havia sinalizado em discurso no início da semana que os números revelados pelas investigações eram “insignificantes” e também que o “grande alarde” da PF causou “embaraço” econômico para o Brasil.

Países como China, Hong Kong, Japão, Suíça e México anunciaram embargo à carne brasileira após a operação ter sido deflagrada. A Operação Carne Fraca investiga o envolvimento de fiscais do Ministério da Agricultura em um esquema de liberação de licenças para frigoríficos sem a fiscalização adequada.

Na entrevista exibida na noite desta quarta-feira, 22, Temer afirmou que “não estamos aqui dizendo que, se houver irregularidade, não tem que ser punida, ao contrário. Isso [espetáculo] que não fez bem porque gerou um problema internacional. Eu próprio fui muitas vezes para a China […] e conseguimos introduzir a carne na China pouco a pouco, foi uma luta, não só minha, uma luta de mais [de] 20, 30 anos”.

“De repente, faz-se um espetáculo com este episódio e cria um problema internacional. Nós exportamos para a China quase US$ 2 bilhões por ano e a China suspendeu agora [a importação da carne brasileira] por uma semana apenas, e apenas relativamente aos 21 frigoríficos [alvos da operação da PF]”, ressaltou o presidente.

Em nota divulgada no início da semana, a Federação Nacional dos Policiais Federais (Fenapef) afirmou que há uma “orquestração para descredenciar as investigações de uma categoria que já provou merecer a confiança da sociedade […] A Operação Carne Fraca é de suma importância, uma vez que as empresas e servidores públicos envolvidos negligenciaram de forma grave a saúde dos consumidores”.

O governo argumenta que, dos mais de 11 mil servidores do Ministério da Agricultura, apenas 33 se envolveram no esquema investigado pela PF e ainda que, dos 4,8 mil frigoríficos, apenas 21 se envolveram.

