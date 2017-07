CÚPULA DO G20

Temer diz que não há crise no Brasil Presidente está na Alemanha para participar da cúpula do G20

A economia brasileira não enfrenta uma crise. Pelo menos é o que afirmou o presidente Michel Temer ao desembarcar nesta sexta-feira, 7, em Hamburgo, na Alemanha, onde irá participar da cúpula do G20.

“Crise econômica no Brasil não existe. Pode levantar os dados que você verá que nós estamos crescendo no emprego, estamos crescendo na indústria, estamos crescendo no agronegócio”, disse Temer em uma rápida declaração a jornalistas.

O presidente também negou que a crise política atrapalhe a economia brasileira. Temer já participou nesta manhã de uma reunião dos líderes dos Brics (Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul). Em seguida, começaram as reuniões do G20.

A cúpula do G20 está sendo marcada por protestos. Nesta quinta-feira, 6, véspera do encontro, houve manifestações nas ruas de Hamburgo. Os protestos reuniram cerca de 12 mil pessoas. Houve confronto entre a polícia alemã e os manifestantes, que foram dispersados com gás lacrimogêneo e canhões de água. Já há registros de novos protestos nesta sexta.

