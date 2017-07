TROCA DE FARPAS

Temer e Janot trocam acusações sobre denúncia da PGR Defesa de Michel Temer chama denúncia da PGR contra o presidente de ‘frágil e capenga’. Janot diz que desacreditar denúncias é técnica conhecida de acusados

“Inconsistente, frágil, capenga, manca e anêmica”. Estas foram as palavras usadas pela defesa de Michel Temer para classificar a denúncia da procuradoria-geral da República contra o presidente por corrupção passiva no escândalo da JBS.

A defesa foi apresentada na última quarta-feira, 6, à Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara. Ao longo de 98 páginas, divididas em 11 capítulos, o advogado de Temer, Antonio Cláudio Mariz de Oliveira, refuta ponto a ponto a acusação.

“Como já se vem afirmando, o acusador [Janot] não disfarça o seu grande esforço em emprestar alguma robustez a uma acusação manca e anêmica. Para tanto, usa de todos os artifícios criados pela sua inteligência, não só voltados para a cultura jurídica, como também para uma eficiente atividade ficcional, com objetivo de suprir as carências de fatos no mundo real e substituí-las por hipotéticos e fantasiosos eventos supostamente comprometedores. […] Estaria Michel Temer sendo acusado tão somente por Rodrigo Loures ser homem de sua confiança? Estaria ele sendo denunciado apenas porque conversou com Joesley Batista em ‘encontro noturno e secreto’ no Palácio do Jaburu?”, escreveu Mariz.

No texto, Mariz classifica a denúncia como uma peça de ficção e diz que a gravação feita por Joesley Batista, um dos donos da JBS, não poderia ser usada como prova, pois foi feita de forma ilegal. Ele também questiona a autenticidade do áudio, argumento sustentado pelo perito Ricardo Molina, contratado pela defesa de Temer. Em uma coletiva dada em junho, Molina disse “ter convicção de que a gravação foi editada”. No entanto, uma perícia encomendada pela Polícia Federal concluiu que o áudio não foi manipulado.

A ‘escolha de Sofia’ de Janot

Na noite da quarta-feira, horas após a defesa de Temer se apresentada, o procurador-geral da República, Rodrigo Janot, autor da denúncia, apresentou sua versão dos fatos em uma entrevista dada ao programa Conexão Roberto d’Ávila, da Globonews.

Janot disse que ao chamar a denúncia de ficção, Temer faz uso de uma técnica conhecida, na qual o denunciado tenta desacreditar o acusador. Segundo ele, a narrativa que está presente na denúncia é fortíssima.

“Nós tínhamos um empresário investigado por atos ilícitos que gravou um deputado [Rodrigo Rocha Loures] e acertou com este a ida à residência do presidente da República, à noite, sem ser identificado. Ele entra no palácio [do Jaburu] e grava uma conversa muito pouco republicana com o presidente, que lhe diz que aquele mesmo deputado é o interlocutor para qualquer assunto. Depois, esse deputado [Rocha Loures] acerta uma propina com o empresário e é pilhado com uma mala de dinheiro. Essa narrativa é fortíssima e está na denúncia; se isso é fraco, não sei o que é forte”, disse o procurador.

Janot disse ter sentido náuseas ao ouvir o conteúdo das gravações feitas por Joesley Batista. “Fiquei chocado e senti náusea. Foi minha reação física: um choque, e fiquei enjoado mesmo”.

Sobre as críticas aos benefícios dados aos irmãos Joesley e Wesley Batista no acordo de delação premiada, o procurador-geral diz ter feito uma “escolha de Sofia”, em referência ao clássico literário de William Styron, no qual a protagonista precisa tomar uma decisão bastante difícil.

“Eu tinha tomado conhecimento que altíssimas autoridades da república estavam praticando crimes, os crimes estavam em curso e crimes graves. Se eu não aceitasse esse acordo, não teria como apurar estes crimes. Eu teria que fingir que nada tinha ouvido, que nada tinha acontecido, e essas pessoas continuariam a cometer crimes”, disse o Janot.

O procurador, no entanto, ressalta que os irmãos Batista terão de cumprir exatamente o que foi prometido no acordo. “[…] Tudo aquilo que eles se comprometeram a nos encaminhar, os endereços de prova, o acesso às provas, eles têm que cumprir. […] Ao final, o Supremo avaliará a eficácia dessa colaboração para que ela então tenha validade definitiva. Até agora ela tem uma validade provisória”, disse Janot.

