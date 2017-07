POLÍTICA

Temer intensifica corpo a corpo com parlamentares Estratégia visa derrubar a denúncia contra o presidente

O presidente Michel Temer intensificou o corpo a corpo com parlamentares desde que a denúncia contra ele chegou à Câmara dos Deputados. Segundo levantamento do Estadão, do dia 29 de junho até o último domingo, 18, o peemedebista recebeu 82 deputados e 16 senadores, o que representa 15% do número total de deputados e 20% do total de senadores.

Para se ter uma ideia de como o número é alto, entre o dia 1º e 18 de junho, por exemplo, o presidente se reuniu com 31 deputados e dez senadores. Apenas na última quinta-feira, 13, às vésperas da votação na CCJ, ele recebeu 49 deputados.

Michel Temer esteve com 26 dos 40 parlamentares que votaram a favor dele na CCJ. Como o levantamento do jornal só leva em conta encontros registrados nas agendas oficiais, este número pode ser ainda maior.

O levantamento do corpo a corpo ocorre um dia depois de o Globo informar que o peemedebista anunciou programas e liberações de verbas para estados e municípios que chegam a R$ 15,3 bilhões. A decisão final sobre a denúncia contra Temer será tomada no plenário da Câmara, no dia 2 de agosto.

Fontes:

Estadão-Com denúncia, Temer recebe 82 deputados