ESTÍMULO À ECONOMIA

Temer libera saque integral de contas inativas do FGTS Medida contemplará 10,2 milhões de pessoas e visa injetar R$ 30 bilhões na economia. Presidente também anunciou corte de mais de 50% nos juros do cartão de crédito

O presidente Michel Temer autorizou a população a sacar recursos integrais de contas inativas do Fundo de Garantia por Tempo e Serviço (FGTS). A medida foi anunciada na manhã desta quinta-feira, 22, durante um café da manhã de Temer com jornalistas no Palácio da Alvorada, em Brasília. Também estavam presentes no encontro os ministros Henrique Meirelles, da Fazenda, e Dyogo Oliveira, do Planejamento.

Segundo o presidente, cerca de 86% das contas inativas de FGTS têm saldo inferior ao de um salário mínimo (R$ 880). Antes, esses valores somente poderiam ser sacados após o titular da conta completar três anos desempregado.

A medida contemplará 10,2 milhões de pessoas que possuem contas inativas até 31 de dezembro de 2015. A expectativa do governo é que a movimentação dos recursos injete R$ 30 bilhões na economia.

“A medida flexibiliza saque das contas inativas e permite que trabalhadores detentores de contas até 31 de dezembro de 2015 possam dispor de recursos que, em condições normais, não estariam a seu alcance. É uma injeção de recursos que vai movimentar a economia e poderia alcançar 0,5% do PIB (Produto Interno Bruto)”, disse Temer.

Além do saque do FGTS, o presidente também anunciou que, no primeiro trimestre de 2017, haverá um corte de mais da metade nos juros anuais dos cartões de crédito. Hoje, esses juros passam dos 400%. “No primeiro trimestre haverá redução de mais da metade dos juros cobrados no cartão de crédito”.

Sem dar detalhes, Temer também disse que enviará ao Congresso uma proposta de Medida Provisória para mudar leis trabalhistas, incluindo o plano de seguro desemprego.

Fontes:

Folha-Trabalhador poderá sacar todo o saldo de contas inativas do FGTS, diz Temer