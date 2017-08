GRITA BRASIL

Temer, o inacreditável! Temer beira o ridículo e parece não ter nenhum senso crítico de absolutamente nada

Já não bastasse ser o primeiro presidente denunciado por corrupção em pleno exercício de seu mandato, Temer está se esforçando a cada dia para ser o primeiro presidente em vários quesitos desprezíveis iguais ao seu imundo governo.

Temer que tem se superado a cada discurso hipócrita, vem agora querer calar o procurador-geral da República, Rodrigo Janot, para que este em final de mandato não possa mais apresentar nova denúncia contra a sua pessoa. Se é por medo ou culpa no cartório, como é aceitável que um presidente se preste a esse papel?

Temer beira o ridículo e parece não ter nenhum senso crítico de absolutamente nada. Por exemplo, como pode ele discursar que a ação das Forças Armadas no Rio de Janeiro já surtiu um efeito fantástico? Como pode ele cuspir na cara de um país que o resultado da votação no Congresso foi uma decisão “incontestável” e “soberana”. Incontestável? Onde? Soberana? Onde também?

Quando se compra escancaradamente deputados com cheques gordos e promessas de cargos como isso pode virar sinônimo de soberania? Aqui no Brasil sim. Aliás, SIM, com letras garrafais.

Aqui no Brasil não se vota por ideais, pela razão, pelo certo, pela alma, pelo óbvio. Aqui se vota olhando para qual será a recompensa em votar com você, para você. Aquela coisa que muitos acreditavam existir, que é fazer o certo, porque o bem deve prevalecer sobre o mal, que é votar fora da caixa de pandora, fora da panelinha, fora do que alguém determine que você faça, não existe aqui nesse país tupiniquim.

Aqui é a lei de Gerson. Quero me dar bem. Custe o que custar. Mate quem tiver que matar. Ah, a pessoa morreu? Efeito colateral. Paciência.

É tão incrível isso tudo que o pouco que talvez restasse de seriedade na instituição Congresso Nacional – pois vamos combinar, não existem 513 picaretas e marginais – foi para o ralo junto com o país que continua sua derrocada.

Temer na sua própria opinião acha que foi uma vitória do Estado democrático de direito. Mas direito comprado vale? Temer é um hipócrita imbecil que acha que nos somos também. Mas engana-se ele que engolimos isso. Mas é o que temos para hoje. E para amanhã também.

Não tenho visto mais nenhum movimento demostrando que não aceitamos isso que nos está sendo imposto. E quando é imposto passa a não ser mais algo democrático. Mas parece que o brasileiro perdeu até as forças para lutar. Está apático e como diz àquela música de Zé Geraldo: “Isso tudo acontecendo e eu (o povo) aqui na praça dando milhos aos pombos”.

E para corroborar mais ainda essa apatia brasileira, é incrível a quantidade de pessoas que estão deixando essa joça. O que não deixa de ser um movimento, mas se houvesse crença de melhora, tenho plena certeza de que esse êxodo iria ser irrisório.

É cada vez mais insuportável olhar e ouvir o presidente Temer falar que agora o país está no rumo certo e que juntos chegaremos lá. Lá aonde? Ele só pode estar de brincadeira.

Mais e mais lojas fechando, um desemprego a meus olhos desenfreado, e a prova disso é a quantidade de empregos informais que estão abarrotando as ruas de camelôs e de motoristas de Uber, Cabify. Se esses números entrassem para as estatísticas de número de desempregados formais queria ver qual seria o discurso. São somente sobreviventes que se não se virassem não sei o que seria dessas vidas. Mas tem pessoas que nem isso consegue. E aí?

Michel Temer está conseguindo me deixar a cada dia que passa com mais nojo e desprezo de ser brasileiro. Antes até era um adjetivo de se orgulhar. Hoje não mais. Pelo menos para mim não funciona mais.

Para ilustrar isso, hoje, uma passageira conversando comigo sobre a situação do país – assunto recorrente no meu dia-a-dia – disse que por causa da situação caótica do país e principalmente do Rio de Janeiro, está no final do ano indo com o marido para a Austrália. Nossa, como eu vibrei. Soltei um Graças a Deus do fundo da alma.

Quando eu poderia imaginar isso? Um país rico, mas pobre, bem pobre na sua alma, na mentalidade e no agir. Um país que só dará certo se for reinventado. Não será nessa, nem na próxima e nem nas próximas muitas gerações à frente. Iremos demorar um grande bom tempo para talvez o Brasil começar a dar certo.

Não serão as falas imbecis do presidente Temer que me farão mudar de ideia e de achar que agora vai. Agora não vai. E eu digo mais, hoje eu só rezo para não ir mesmo mais pro fundo do que já está.

Salve as baleias. Não jogue lixo no chão.