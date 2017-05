NOVO PRONUNCIAMENTO

Temer pedirá suspensão de inquérito no STF Presidente diz que gravação feita por dono da JBS é 'manipulada' e foi 'adulterada'

Em novo pronunciamento na tarde deste sábado, 20, o presidente Michel Temer afirmou que vai pedir a suspensão do inquérito aberto contra ele com autorização do ministro do STF Edson Fachin.

De acordo com o presidente, a gravação feita pelo dono da JBS, Joesley Batista, é “manipulada” e foi “adulterada com objetivos nitidamente subterrâneos”. Além disso, ainda segundo Temer, a gravação foi “incluída no inquérito sem a devida averiguação, levou muitas pessoas ao engano, induzido e trouxe grave crise ao Brasil. Por isso, no dia de hoje, estamos entrando com petição no Supremo Tribunal Federal para suspender o inquérito proposto até que seja verificada em definitivo a autenticidade da gravação”.

Michel Temer destacou também que “o autor do grampo está livre e solto, passeando pelas ruas de Nova York. O Brasil, que já tinha saído da mais grave crise econômica de sua história, vive agora, sou obrigado a reconhecer, dias de incerteza. Ele não passou nenhum dia na cadeia, não foi preso, não foi julgado, não foi punido e, pelo jeito, não será”.

O presidente argumentou que Joesley Batista relatou “dificuldades” e que ele simplesmente as ouviu, sem fazer nada para que ele “obtivesse benesses do governo, não há crime em ouvir reclamações e me livrar do interlocutor indicando outra pessoa para ouvir suas lamúrias. E confesso que o ouvi como ouço empresários, políticos, trabalhadores, intelectuais e pessoas de diversos setores da sociedade no Palácio do Planalto, no Palácio do Jaburu, no Palácio da Alvorada e em São Paulo”.

Temer ressaltou, mais uma vez, que nunca comprou “o silêncio de ninguém” e que não obstruiu a Justiça. Antes de encerrar o pronunciamento, o presidente disse que continuará “à frente do governo” e que “o Brasil não sairá dos trilhos”.