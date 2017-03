CHAPA DILMA-TEMER

Temer pode voltar à presidência se for cassado pelo TSE, diz Gilmar Mendes Atual presidente pode manter seus direitos políticos intactos, avalia presidente do TSE

Em entrevista à agência de notícias Reuters, Gilmar Mendes, presidente do TSE e ministro do STF, afirmou que Michel Temer pode retornar à presidência mesmo se perder o mandato no julgamento sobre a cassação da chapa Dilma-Temer por abuso de poder econômico.

Ainda de acordo com o ministro, o atual presidente pode manter seus direitos políticos intactos, e, portanto, poderia concorrer novamente ao Planalto em uma eleição indireta feita pelo Congresso, onde dispõe de ampla maioria.

Gilmar Mendes avalia que a comprovação do uso de caixa dois afeta a chapa Dilma-Temer como um todo. O ministro ressaltou, no entanto, que “quem sustenta a chapa é o [candidato a] presidente, o cabeça de chapa”. Desta forma, os dois integrantes seriam cassados, mas apenas Dilma Rousseff, deposta há seis meses, ficaria inelegível, justamente por ser considerada a responsável pela ação. Neste caso, Temer não seria afetado pela inelegibilidade.

A Constituição brasileira prevê que, a partir da segunda metade do mandato presidencial, a eleição deve ser indireta e conduzida pelo Congresso, destacou Gilmar Mendes.

A hipótese de o processo sobre a cassação da chapa Dilma-Temer se estender até o ano eleitoral de 2018 não foi descartada pelo ministro. Segundo ele, o relatório do ministro Herman Benjamin, responsável pelo andamento do processo, “dificilmente” ficará pronto “antes do final do semestre”, uma vez que “pode ter pedidos de novos depoimentos por parte das partes, e provas e perícias”.

Além disso, ministros do TSE podem pedir vista do processo, ressaltou Gilmar Mendes. Desta forma, o julgamento seria adiado ainda mais.

Fontes:

Uol - Gilmar Mendes: Temer pode retornar à Presidência se for cassado pelo TSE

Veja - Temer pode ser candidato mesmo com cassação de chapa, diz Mendes