CHAPA DILMA-TEMER

Temer quer divisão de chapa e anulação de depoimentos da Odebrecht Defesa diz que abusos cometidos por relator anulam validade dos depoimentos e que o fato de Temer ter usado uma conta separada dá ele o direito de ser julgado de forma individual

Advogados do presidente Michel Temer apresentaram na última sexta-feira, 25, ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE), a defesa final do presidente em relação à ação que pede a cassação da chapa Dilma Rousseff – Michel Temer formada nas eleições de 2014.

Nela, eles pedem ao órgão a divisão da chapa e a anulação dos depoimentos dados por ex-executivos da Odebrecht em delação premiada. Segundo a defesa, o ministro relator da ação, Herman Benjamin, convocou os delatores “sem requerimento de qualquer das partes e do Ministério Público”, tendo como base apenas “indicativos extraídos da mídia escrita, resultado de vazamento ilegal das informações”.

“Os abusos praticados pelo relator da ação, além de revelar comprometimento de sua imparcialidade, resultam na inadmissibilidade dessas provas, dada a sua ilicitude”, diz o texto apresentado pela defesa.

Segundo os advogados, os depoimentos, em especial os de Marcelo Odebrecht e Claudio Mello Filho, criam “situações com alguma possibilidade de influenciar no julgamento” e não têm relação com o pedido inicial da cassação apresentado pelo PSDB, autor da ação no TSE. “A inicial não menciona ou sequer insinua que os partidos políticos tenham aderido à campanha de Dilma em 2014 mediante qualquer ilícita contrapartida em dinheiro. Também não há nada sobre o pagamento de João Santana-Monica Moura. Trata-se de tema estranho à inicial”.

Em relação à divisão da chapa, os advogados afirmam que o fato de Temer ter aberto uma conta separada como candidato a vice-presidente dá a ele “o direito de ter sua conduta individualizada”. A defesa afirma ainda que a eleição do presidente implica a do vice, mas que a destituição de um não acarreta a do outro. “Trata-se de uma única porta de entrada, mas de saídas diferentes”, disse a defesa.

