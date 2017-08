POLÍTICA

Encontro entre Temer e Aécio fora da agenda oficial gera especulações Presidente diz que 'teorias da conspiração são assunto de quem não tem o que fazer'

O presidente Michel Temer (PMDB) criticou neste domingo, 20, em sua conta no Twitter as especulações em torno do encontro que teve com o senador Aécio Neves (PSDB-MG) no Palácio do Jaburu na noite da última sexta-feira, 18, fora da agenda oficial.

De acordo com o presidente, a reunião foi para debater questões ligadas à Companhia Energética de Minas Gerais, a Cemig. “Senadores tratam dos assuntos de interesse de seu estado. Nada mais normal. Teorias da conspiração são assunto de quem não tem o que fazer”, afirmou Temer.

O presidente disse ainda que não entra em assuntos internos de outras legendas: “não o fiz, nem o faria em relação ao PSDB”.

A Executiva do PSDB de São Paulo reprovou o encontro fora da agenda oficial entre o senador tucano e o presidente da República. Em sua página no Facebook, o vereador Mario Covas Filho, presidente do PSDB em São Paulo, afirmou que a legenda “repudia veementemente qualquer tentativa de articulação política partidária entre o presidente nacional do partido que está licenciado, Aécio Neves, e o presidente Michel Temer”. Ainda de acordo com Covas Filho, o encontro causa “desconforto e embaraços” ao PSDB.

