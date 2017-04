POLÊMICA

Temer sanciona lei da terceirização Lei flexibiliza a prestação de serviços temporários

O presidente Michel Temer sancionou nesta sexta-feira, 31, com três vetos, a proposta de lei da Câmara que regulamenta a terceirização.

A nova lei permite a terceirização em todas as atividades das empresas, sem limitá-la às chamadas atividades-meio. Com a sanção do texto, o governo autoriza a contratação por qualquer empresa de trabalhadores terceirizados para cargos nas principais atividades da companhia.

Temer vetou o parágrafo terceiro, do Artigo 10, que previa a possibilidade de extensões do período de trabalho dos empregados temporários O veto mantém o tempo permitido em no máximo nove meses — seis messes prorrogáveis por mais três. Além disso, vetou os artigos 11 e 12 – que repetiam garantias que já estão no Artigo 7 da Constituição Federal.

O comunicado da sanção presidencial será publicado neste sábado em edição extra do Diário Oficial. O projeto foi aprovado no último dia 22 na Câmara dos Deputados,mas data de 1998. A votação na Câmara foi recheada de polêmica e críticas da oposição.

O governo argumenta que a lei vai ajudar a reduzir o desemprego, que atinge mais de 13 milhões de brasileiros. A oposição garante que a lei vai precarizar relações de trabalho. Esta semana nove senadores do PMDB assinarem uma carta pedindo para que Temer não aprovasse o texto da Câmara dos Deputados, dizendo que ela pode aumentar o desemprego e reduzir a arrecadação. Já para o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, afirmou que a nova lei vai facilitar contratações.

Em ações trabalhistas, a empresa terceirizada será responsável por pagar indenizações ao trabalhador em caso de uma condenação. Se a terceirizada não tiver meios de arcar com o pagamento, caberá à contratante pagar as causas trabalhistas.

Fontes:

O Globo - Temer sanciona terceirização, mas veta artigo que permite temporário por mais de 9 meses