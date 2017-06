VIAGEM À EUROPA

Temer se reúne com investidores em Oslo Em evento com empresários noruegueses, o presidente tentou atrair investimentos para o Brasil e destacou reformas trabalhista e da Previdência

O presidente Michel Temer desembarcou em Oslo, capital da Noruega, na manhã desta quinta-feira, 22, para a última etapa da visita oficial a países europeus. A viagem ocorre em meio a declarações da Polícia Federal de que há indícios de corrupção envolvendo o presidente e diante de um revés nos debates da reforma trabalhista.

A visita de dois dias tem como foco a agenda ambiental – a Noruega é um dos principais parceiros do Brasil na questão ambiental. O único compromisso desta quinta-feira foi um encontro com investidores noruegueses no qual também participaram quatro ministros e quatro parlamentares brasileiros que integram a comitiva presidencial.

No evento, Temer discursou para 17 empresários do país em um tom de confiança, no intuito de tentar atrair investimentos para o Brasil. Para isso, o presidente ignorou as crises política e econômica enfrentadas pelo seu governo, destacando que o Congresso Nacional está próximo de concluir a tramitação da reforma trabalhista e se movimenta para reformar a Previdência Social.

“Eu venho para lhes trazer uma mensagem de confiança. O Brasil, digo sem medo de errar, está deixando para trás uma severa crise de sua história. Temos levado adiante reformas que não se via no nosso país há muitos anos. É uma agenda que está trazendo de volta investimentos, que está recuperando o crescimento”, disse Temer.

O presidente também disse que o país está abrindo oportunidades para investimentos externos e espera que empresas norueguesas participem das próximas concessões em diversos setores, que vão de “portos a rodovias, campos de petróleo e extração de minério”. “Queremos que os investidores noruegueses façam parte desse momento muito próspero”, afirmou o presidente.

Agenda ambiental

Em seu discurso, Temer acabou não mencionando a questão ambiental e há uma expectativa de que as autoridades norueguesas cobrem o presidente pela forma que seu governo tem conduzido a política ambiental no Brasil, sobretudo por conta do avanço no desmatamento na Amazônia. A Noruega é o principal patrocinador do Fundo Amazônia – entre 2009 e 2016, o país doou cerca de R$ 2,8 bilhões ao fundo.

Em entrevista ao jornal Estado de S. Paulo, o ministro do Meio Ambiente da Noruega, Vidal Helgeser, afirmou que se o país mantiver a atual política ambiental, o governo norueguês será “obrigado” a anunciar cortes nas doações.

“Vimos grandes resultados na última década no Brasil e uma tendência preocupante nos últimos dois anos. Esperamos que possamos ver um retorno a uma tendência positiva. Caso contrário, seremos obrigados a dizer que vamos reduzir o montante de nosso apoio”, disse o ministro.

Comércio

Nesta visita à Noruega, o governo brasileiro também espera ampliar o comércio bilateral com o país escandinavo. Com isso, Temer espera renovar o acordo de livre comércio entre o Mercosul e a Associação Europeia de Livre Comércio (EFTA).

Na próxima sexta-feira, 23, o presidente se reunirá com primeira-ministra da Noruega, Erna Solberg. Pouco depois, encontrará o presidente do parlamento norueguês, Olemic Thommessen, e almoçará com o rei Harald V. Temer volta ao Brasil ainda na sexta-feira.

