DESTINO EM CHEQUE

Temer tem boas chances de se livrar do impeachment, diz ‘Economist’ Revista diz que a rede de aliados do presidente somada à simpatia do mercado por suas reformas podem salvar o mandato de Temer

Brasil 25 maio, 2017

Segundo o texto, Temer tem uma força que Dilma não tinha (Foto: EBC)