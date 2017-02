'SEM FLUXO CEREBRAL'

Temer visita Lula em hospital onde Marisa está internada Equipe médica que atende a ex-primeira dama informou nesta quinta que ela está sem fluxo cerebral

O presidente Michel Temer esteve no Hospital Sírio Libanês nesta quinta-feira, 2, para prestar solidariedade ao ex-presidente Lula pela perda da ex-primeira dama Marisa Letícia, que teve morte cerebral declarada, embora ainda não oficializada.

Acompanhado de uma comitiva formada por políticos do PMDB e do PSDB, Temer foi hostilizado por militantes que estão em vigília em frente ao hospital em apoio a Lula e Marisa. A comitiva, que não falou com a imprensa, foi recebida sob gritos de “golpistas”, “vagabundos” e “ladrões”.

Além de Temer, foram ao hospital prestar solidariedade a Lula o ex-presidente da República José Sarney (PMDB-AP), os senadores Renan Calheiros (PMDB-AL), Romero Jucá (PMDB-RR), Eduardo Braga (PMDB-AM), Edison Lobão (PMDB-MA) e Cássio Cunha Lima (PSDB-PB), o presidente do Senado, Eunício de Oliveira (PMDB-CE), e os ministros Helder Barbalho (PMDB-PA), José Serra (PSDB-SP), Henrique Meirelles, e Moreira Franco.

Lula também recebeu nesta quinta a visita do ex-ministro Patrus Ananias (PT-MG), do líder do MTST, Guilherme Boulos, do ator Sergio Mamberti, do deputado Andres Sanchez (PT-SP), dos petistas Eduardo Suplicy (vereador/SP), Maria do Rosário (deputada/RS), Lindbergh Farias (senador/RJ) e Gleisi Hoffmann (senadora/PR), e do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso.

Diversos outros políticos manifestaram sua solidariedade a Lula e sua família por meio de mensagens em redes sociais e notas divulgadas por assessorias de imprensa.

A equipe médica que atende a ex-primeira dama Marisa Letícia informou na manhã desta quinta que ela está sem fluxo cerebral. A família já autorizou a doação de órgãos e a morte cerebral deve ser declarada oficialmente nesta sexta. Marisa sofreu um AVC hemorrágico e está internada desde o último dia 24.

