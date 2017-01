POLÊMICA

Temer volta atrás em nomeação da presidente da Fiocruz Após polêmica, Temer decide respeitar resultado do pleito e nomear a primeira colocada

Depois de intensas negociações, o presidente Michel Temer decidiu voltar atrás em quem escolheria para ser a presidente da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz).

Apesar do Palácio do Planalto ser o responsável por escolher o presidente do maior órgão de pesquisa federal, a instituição realiza eleições há mais de 20 anos, e o resultado sempre foi respeitado pelos presidentes em exercício.

Na eleição, que ocorreu na semana passada, a socióloga e pesquisadora Nísia Trindade recebeu 59,7% dos votos. No entanto, Temer queria nomear a segunda colocada do pleito, a médica Tânia Cremonini de Araújo Jorge, que recebeu 39,6% dos votos.

Segundo o Globo, o conselho para nomear a segunda colocada teria partido do ministro da Saúde, Ricardo Barros. No entanto, o setor reagiu negativamente. A Fiocruz chegou a publicar uma petição online pedindo a Temer para seguir o resultado do pleito e uma carta aberta para o presidente da República. O próprio Ricardo Barros anunciou que Temer havia mudado de ideia.

Fontes:

