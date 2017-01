MINISTRO DO STF

Teori Zavascki morre em acidente de avião Ministro do Supremo Tribunal Federal morreu em um acidente aéreo, em Paraty

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Teori Zavascki morreu nesta quinta-feira, 19, aos 68 anos, em um acidente aéreo, em Paraty (RJ). Ele já era viúvo e deixa três filhos.

Membro do STF desde 2012, Teori foi o ministro responsável pelas investigações da Operação Lava Jato no STF, tratando dos processos dos investigados com foro privilegiado. A morte de Zavascki foi confirmada pelo filho do magistrado Francisco Zavascki, em uma rede social.

O velório do ministro deve ser realizado em Porto Alegre. Segundo assessores próximos da presidente do STF, Cármen Lúcia, a ministra informou que irá respeitar a vontade da família para que a cerimônia ocorra na capital gaúcha e não na sede do Supremo, em Brasília.

O presidente Michel Temer veio a público lamentar a morte de Zavascki. Em um pronunciamento à imprensa, Temer afirmou que recebeu com “profundo pesar” a notícia do falecimento e decretou três dias de luto oficial como uma “modesta homenagem” a Zavascki que, segundo ele, “tanto serviu à classe jurídica, aos tribunais e ao povo brasileiro”.

Fontes:

Agência Brasil-Temer lamenta morte de Teori e decreta luto oficial de três dias