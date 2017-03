CRISE HÍDRICA

Torneiras secas pelo Brasil no Dia Mundial da Água Apenas este ano, 872 cidades pelo país decretaram estado de emergência devido à estiagem

Neste Dia Mundial da Água, 22 de março, o Brasil serve de exemplo de como a falta de planejamento e a má-gestão podem levar à escassez de um recurso abundante por aqui. Apenas este ano, o governo federal já decretou 872 cidades em situação de emergência devido à estiagem em todo o país.

O Dia Mundial da Água foi decretado pela ONU em 1992, ou seja, não é de hoje que o mundo chama a atenção para a importância da gestão racional da água. O Brasil, no entanto, ainda não trata o planejamento da gestão do recurso como uma política de Estado. Basta chover para o debate desaparecer.

A capital brasileira vive a pior crise hídrica da sua história. Brasília enfrenta rodízio no fornecimento desde janeiro e, caso os reservatórios não atinjam níveis satisfatórios até o mês que vem, milhares de pessoas podem continuar sem água em todo o Distrito Federal. Não existe solução a curto prazo para ampliar a captação de água para a capital.

A região mais afetada pela estiagem ainda é o Nordeste, e a Paraíba é o estado que tem o maior número de cidades – 198 — em situação de emergência e racionamento. O estado do Ceará vem enfrentando secas seguidas desde 2011, o que fez com que o volume de água armazenado esteja atualmente em 8,8% dos reservatórios, o menor em mais de 20 anos. Na Bahia, desde o mês passado há racionamento de água em 13 municípios. De acordo com a Empresa Baiana de Águas e Saneamento (Embasa), o estado está enfrentando “a pior seca dos últimos 100 anos”.

No Sudoeste, São Paulo por pouco evitou o rodízio quando seu sistema de abastecimento entrou em colapso entre 2014 e 2015. No fim de janeiro de 2015 o sistema Cantareira operava com 3,9% da sua capacidade. Uma inesperada chuva acima da média em fevereiro daquele ano salvou os paulistanos do rodízio. Passada a fase aguda da crise hídrica, no entanto, ainda é grande o risco de uma nova estiagem voltar a atingir os paulistanos.

Saneamento básico

O tema escolhido pela ONU para pôr sob os holofotes neste Dia Mundial da Água é “águas residuais”, que compreende todo o volume de água contaminado pelo uso doméstico, comercial ou industrial. Essa água precisa ser tratada antes de voltar ao meio ambiente e ser lançada em rios, lagos ou mares, o que não acontece por aqui.

No Brasil, apenas cerca de metade da população tem acesso à coleta de esgoto, sendo que somente 40% deste volume coletado passa por algum tipo de tratamento antes de voltar ao meio ambiente. O país não tem uma legislação específica sobre o reaproveitamento de águas residuais.