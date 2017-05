NOVO MINISTRO DA JUSTIÇA

Torquato Jardim sinaliza que vai ter controle maior da PF Crítico da Lava Jato, o novo ministro da Justiça, Torquato Jardim, indicou que terá maior controle sobre o comportamento da Polícia Federal

O novo ministro da Justiça, Torquato Jardim, sinalizou a ministros e interlocutores do presidente Michel Temer que terá maior controle sobre o comportamento da Polícia Federal (PF). Ele, no entanto, não definiu se haverá uma troca de comando na PF.

Em entrevista ao jornal Folha de S. Paulo, Torquato afirmou que vai “avaliar” mudanças no comando da PF. “Vou ouvir a recomendação do presidente, de outras personalidades que conhecem o assunto, fazer o meu próprio juízo de valor e decidir. Não vou me precipitar nem antecipar nada”, disse Jardim.

Segundo o jornal Globo, o ministro disse que pretende conversar com o diretor-geral da PF, Leandro Daiello, antes de decidir se irá substituí-lo ou não.

Antes de assumir o Ministério da Justiça, Torquato foi ministro da Transparência. Sua indicação é cercada de polêmica, já que ocorreu pouco tempo depois de Temer se tornar alvo de investigação da Operação Lava Jato.

Além disso, Torquato já havia direcionado críticas à operação, principalmente em relação a condenações supostamente sem provas reconhecidas pela Justiça Federal e o excesso de prisões preventivas. Com isso, entidades de classe manifestaram preocupação com a troca de ministros, o que para eles poderia indicar uma intenção do governo de controlar a Lava Jato.

Em nota, a Federação Nacional dos Policiais Federais afirmou que espera que o novo ministro “gerencie sua pasta com imparcialidade sem qualquer tentativa de interferência nas investigações da PF, especialmente na Operação Lava-Jato”. Já o presidente da Associação Nacional dos Delegados de Polícia Federal (ADPF), Carlos Sobral, teme que a mudança no ministério esvazie a Lava Jato e outras investigações.

Além de um nome forte o suficiente para retomar influência na PF, Torquato é considerado um ministro com boa interlocução com tribunais superiores, inclusive no Tribunal Superior Eleitoral, que julgará a cassação da chapa Dilma-Temer na próxima semana. Torquato já foi ministro do TSE.

