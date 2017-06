GRITA BRASIL

Tratá-los-ei como idiotas, diria Temer! País está estagnado, meio que paralisado em suas ações e nas ações de investidores

O presidente Michel Temer ainda não proferiu a frase de forma direta e explícita. Mas em seu discurso sempre arrogante fica claramente subentendido que ele nos tem por idiotas. E quem não gostou entenda-se com ele.

Não é possível que ninguém perceba o joguinho de cena, o discurso vitimizado de que existem forças do mal conspirando contra ele e contra o país. Como assim contra o país?

É engraçado que acaba sendo o mesmo discurso proferido pelo ex-presidente Lula.

E mais uma vez a fala de Temer mostra tanta certeza de que ele é inocente, que os mais incautos acabam comprando essa verdade fabricada provavelmente por um guru do marketing. Pois não é possível que um ex-presidente e um presidente, que são acusados de serem chefes das mais perigosas quadrilhas que conseguiram aniquilar o nosso país, falem com tanta propriedade da inocência deles que a coisa acaba criando uma nuvem de dúvida (para alguns) de que eles possam estar falando a verdade.

A voz de Temer começou a me irritar tão profundamente que agora tenho asco só de olhar para a figura dele.

Não consigo escutar ele dizer que nosso país voltou para os trilhos se quando olho vejo um trem totalmente desgovernado e sem uma liderança legítima para agarrar o controle e realmente fazer o trem voltar para os trilhos.

Como podemos ter um país voltando aos trilhos se paira essa questão da delação e a guerra se ela deve ou não ser aceita?

E ao mesmo tempo Temer cria toda uma novela dizendo que vai processar o delator e pedir indenização de perdas e danos.

Quem deveria entrar com uma ação dessas de perdas e danos somos nós. Contra Temer, Dilma, Lula e toda essa corja de políticos que são a escória da nossa sociedade.

Nunca em toda a história de nosso país tivemos e vivemos algo assim. Nunca se roubou tanto. E nunca tivemos como protagonistas as pessoas mais importantes que deveriam fazer justamente o contrário do que fizeram e continuam fazendo com maestria.

Temer parece ignorar o relatório da própria Polícia Federal que afirma que ele (Temer) era o beneficiário final de propina. E aí Temer diz: “O relatório da PF não é uma questão política, é jurídica. E eu não faço juízo jurídico”. Está aí mais um motivo que o discurso de que forças querem derrubar o governo não fazem nenhum sentido, uma vez que a coisa é uma questão jurídica.

O triste dessa história é que o país pode não parecer parado, mas ele está estagnado, meio que paralisado em suas ações e nas ações de investidores, empresários que ficam às escuras sem saber que rumo e atitudes tomar.

Ninguém em sã consciência seria louco o suficiente para investir num país à deriva. Se Temer acha que está tudo nos conformes ele é mais doente do que se poderia imaginar.

Ainda não apareceu um político corrupto honesto o suficiente para se dizer culpado e pedir desculpas pelo que fez. Muito pelo contrário, todos adotam o mesmo discurso sempre. Porém, temos exemplos de que essa história está mudando. Devagar, mas mudando. Contudo, não da maneira ideal, que seria ver todos esses políticos, peixes pequenos e tubarões atrás das grades.

Sei que muita água vai rolar ainda. Há muito jogo a ser jogado. Para o bem e para o mal. Mas cabe a quem está buscando a verdade não esmorecer, não deixar se abater e ser sempre um leão na busca de lavar a alma de uma nação.

Precisamos disso para conseguir seguir adiante no sonho de termos um país mais decente e mais habitável.

Salve as baleias. Não jogue lixo no chão. Se beber ou não, de qualquer maneira chama o meu Uber, o meu Cabify e até o meu 99.