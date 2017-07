IMPOSTO SOBRE COMBUSTÍVEIS

TRF-1 reverte suspensão e mantém aumento no combustível Tribunal diz que mais importante que a violação de ditames da Constituição é o fato de que, sem aumento, o governo não atingirá a meta fiscal de 2017

O Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF-1) reverteu na última quarta-feira, 26, a decisão do juiz substituto Renato Borelli, da 20ª Vara Federal de Brasília, e manteve o aumento de impostos sobre combustíveis, decretado na semana passada, pelo presidente Michel Temer.

A decisão do TRF-1 atende ao recurso protocolado pela Advocacia-Geral da União (AGU) no tribunal contra a liminar de Borelli, apresentada na última terça-feira, 25, que determinou a suspensão imediata do decreto presidencial que elevou a alíquota de PIS/Cofins que incide sobre a gasolina, o diesel e o etanol.

Em sua decisão, Borelli argumentou que elevar a tributação sobre os combustíveis por meio de um decreto é inconstitucional e ressaltou que o tributo não poderia ser cobrado antes de decorridos 90 dias da publicação da lei. O aumento havia entrado em vigor na última sexta-feira, 21.

Porém, em seu recurso, a AGU contestou o argumento do juiz e disse que a suspensão do aumento de tributos sobre a gasolina, diesel e etanol, causa um prejuízo de R$ 78 milhões por dia. Segundo o órgão, sem a receita prevista com o aumento, vários programas do governo ficam ameaçados.

Em sua decisão a favor da AGU, o desembargador Hilton Queiroz discordou dos argumentos de Borelli e disse que mais importante que a eventual violação de ditames da Constituição é o fato de que, sem a medida determinada por Temer, o governo não conseguiria atingir a meta fiscal de 2017, que estima deficit (despesas superiores às receitas) de quase R$ 140 bilhões.

“Trata-se de medida imprescindível para que seja viabilizada a arrecadação de, aproximadamente, R$ 10,4 bilhões de reais entre os meses de julho a dezembro de 2017”, disse o magistrado.

