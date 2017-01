LEVANTAMENTO

Tribunais gastam R$ 3 milhões por ano em viagens para o exterior Levantamento feito pelo jornal 'Folha de S.Paulo' levou em consideração viagens oficiais entre 2013 e 2015

Um levantamento feito pelo jornal Folha de S.Paulo revelou que os tribunais superiores gastaram R$ 3 milhões por ano com voos internacionais, em viagens oficiais, entre 2013 e 2015.

De acordo com o jornal, em apenas uma viagem foram gastos R$ 55 mil (US$ 16,9 mil, convertidos pelo câmbio da época) em um bilhete de classe executiva para o ministro Walton Alencar, do Tribunal de Contas da União, que viajou em março de 2015 para a capital da Geórgia, Tbilisi. O ministro recebeu, além do valor da passagem, outros R$ 11 mil por sete dias de viagem.

Em uma outra viagem, em 2013, Alencar gastou R$ 32,2 mil em um voo para a China na primeira classe.

O levantamento mostra ainda que algumas passagens dos magistrados custaram 12 vezes mais do que uma passagem na classe econômica comprada por outros servidores.

O jornal obteve os dados por meio da Lei de Acesso à Informação. Alguns ministros e servidores dos tribunais superiores também receberam diárias que em alguns casos chegaram a R$ 65 mil. Em 2015, essas diárias somadas chegaram a R$ 4 milhões.

O levantamento levou em consideração dados dos seguintes tribunais: Superior Tribunal Militar (STM), Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Tribunal Superior do Trabalho (TST), Superior Tribunal de Justiça (STJ), Conselho Nacional de Justiça (CNJ), e Tribunal de Contas da União (TCU), que apesar de não integrar o Judiciário, tem prerrogativas semelhantes às dos tribunais.

O Supremo Tribunal Federal, que gastou R$ 236 mil com passagens em 2015, se recusou a informar dados com detalhes.

O STJ foi o único tribunal que passou a proibir voos em primeira classe a partir de 2014. Os outros tribunais não tinham regras neste sentido. Somente no ano passado foi proibida a compra de passagens em primeira classe para todos os servidores públicos federais, exceto para os chefes de Poder, com base na Lei Orçamentária Anual.

Ministros, comandantes militares, procuradores e subprocuradores, desembargadores e parlamentares ainda têm, no entanto, o direito a passagens na poltrona executiva.

Fontes:

Folha de S.Paulo - Tribunais gastam até R$ 55 mil com passagem de ministros para o exterior