CASO ADRIANA

Tribunal suspende volta de Adriana Ancelmo para prisão A determinação da volta a Bangu está congelada até que se esgote a possibilidade de recursos da defesa de Adriana no tribunal

O Tribunal Regional Federal da 2° Região (TRF-2) suspendeu a decisão que determinava que Adriana Ancelmo, esposa do ex-governador Sérgio Cabral, deveria voltar para o presídio em Bangu. A informação é do blog de Lauro Jardim, do Globo. Na última quarta-feira, 26, a 1° Turma Especializada do TRF-2 havia cassado a decisão de prisão domiciliar por dois votos a um. Desta forma, a volta de Adriana para o presídio está congelada até que se esgote a possibilidade de recursos da defesa no tribunal.

Em março, Adriana foi autorizada a cumprir regime domiciliar, sob o argumento de que seus filhos, de 10 e 14 anos, não poderiam ser privados da convivência dos dois pais. A apresentação de recursos dentro do próprio TRF-2 é possível porque houve um voto divergente na sessão. Agora, o embargo vai ser julgado por seis desembargadores.

Fontes:

