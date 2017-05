LAVA JATO

Tríplex estava ‘reservado’ para Lula, diz ex-diretor da OAS Ex-presidente afirmou recentemente que o MPF mentiu ao acusá-lo de ser o proprietário oculto do tríplex

Em depoimento ao juiz federal Sérgio Moro nesta quinta-feira, 4, o ex-diretor da empreiteira OAS Roberto Moreira Ferreira disse que o tríplex 164-A no Edifício Solaris, no Guarujá (SP), estava “reservado” para o ex-presidente Lula.

O Ministério Público Federal (MPF) acusa Lula de ter recebido R$ 3,7 milhões em propina da OAS entre 2006 e 2012. Ainda segundo as acusações, o ex-presidente teria supostamente recebido vantagens ilícitas da empreiteira por meio do tríplex no Guarujá.

Em nota divulgada nesta quinta, o site de Lula ressalta: “Roberto Moreira confirmou depoimento anterior concedido por ele mesmo ao Ministério Público, quando afirmou que a unidade, caso não interessasse ao ex-presidente, poderia ser vendida para outra pessoa […] O depoimento do executivo deixa claro que foi a OAS a única responsável pela reforma no imóvel, que a levou a cabo como esforço de venda para repassar o apartamento ao ex-presidente, através de um contrato de compra e venda, que jamais se realizou”.

Lula afirmou recentemente que o MPF mentiu ao acusá-lo de ser o proprietário oculto do tríplex.

Durante seu depoimento, Roberto Moreira disse que o tríplex “nunca” foi colocado para venda pública, e que um outro executivo da OAS disse que “tinha reserva do apartamento e que não podia ser vendido”. O ex-diretor afirmou ainda que foi um dos responsáveis pela reforma do apartamento e que as obras custaram cerca de R$ 1,1 milhão.

“Não era passada nenhuma justificativa, era para que fizesse para entregar para o ex-presidente”, ressaltou Roberto Moreira.

Fontes:

Uol - Ex-diretor da OAS afirma a Moro que tríplex estava reservado a Lula