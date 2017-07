COLUNA ESPLANADA

A tropa de Rodrigo Maia Um jantar em Buenos Aires com colegas foi um festival de bajulação ao presidente da Câmara

Um jantar em Buenos Aires com colegas foi um festival de bajulação ao presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), sucessor natural de Michel Temer no Palácio caso o presidente caia. Porta-vozes de seus partidos, Benito Gama (PTB), Rogério Rosso (PSD) e Jarbas Vasconcelos, da ala independente do PMDB, se colocaram à disposição de Maia num eventual Governo seu. Cartas à mesa, querem manter seus ministérios e cobiçam outros. Questionado pela Coluna, Roberto Jefferson, presidente do PTB, jura que está com Temer, mas admite que não descarta eventual aliança com Maia.

Contra-ataque

A deputada federal Cristiane Brasil, filha de Jefferson, ficou até 23h com Temer e outros deputados no Alvorada, domingo, redigindo seus votos de defesa do presidente.

Muito seguro

Com o relatório pela admissibilidade da denúncia, Temer está seguro de que barra sua guilhotina na CCJ e no plenário. A conferir.

Duas mesas

Logo após tomar um café da manhã com Temer no Jaburu, Rodrigo Maia e seleto grupo almoçaram domingo na casa do vice-presidente de Relações Institucionais da Globo, Paulo Tonet, segundo fonte que participou. Estavam lá também os deputados Fernando Monteiro (PP-PE) e seu tio, ministro do TCU, José Múcio; Heráclito Fortes (PSB-PI), o ministro Fernando Coelho Filho (Minas e Energia), e o chefe da Casa Civil do Governo do Espírito Santo, José Carlos Fonseca (ex-deputado federal, pelo antigo PFL).

Ideologia 1

Veja como a ideologia está a cada dia mais forte presente na política — e em especial além dela, na grade curricular ou nas mesas de debates. A Universidade Federal da Fronteira Sul, com campus em Erechim, Chapecó e Passo Fundo, vai promover curso de Pós-Graduação “A Esquerda no Século XXI”. Jandira Feghali e Dilma Rousseff são algumas das professoras. Um dos organizadores é a Fundação Perseu Abramo, do PT..

Ideologia 2

Mato Grosso do Sul vai sediar dias 22 e 23 de setembro o II Encontro Conservador do Estado — “O Conservadorismo e a Nova Ordem Mundial”, organizado pelo Instituto Iniciativa. Entre os palestrantes, Dom Bertrand de Orleans e Bragança, um dos príncipes herdeiros da família real portuguesa.

Viva o Brasil

São válidos os dois debates e o interesse público por eles. Sinal de amadurecimento democrático no País.

Discrição

Chama a atenção de outros alcaides a total discrição do prefeito Marcelo Crivella, do Rio de Janeiro. Não concede entrevistas, evita holofotes e oba-oba midiático, ao contrário do antecessor. Isso o tem blindado de críticas e ataques gratuitos.

Pelo pacífico

Cresceu no Governo a pressão para a construção da ponte Brasil-Paraguai entre Porto Murtinho (MS) e o país vizinho. Trata-se do corredor bioceânico Argentina, Brasil, Chile e Paraguai. A ideia é baratear (e muito) a exportação de escoamentos de produtos brasileiros através dos portos do Chile pelo Pacífico para a China, Rússia e Japão.

Ô da cela!

Depois da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal, que suspenderam atividades por falta de dinheiro, será a vez de os agentes penitenciários darem dor de cabeça ao ministro da Justiça, Torquato Jardim.

Risco de rebelião

A categoria estuda, internamente, retomar paralisações em todo o País — inclusive no Complexo Penitenciário da Papuda — para cobrar reajuste salarial, aumento nas contratações e melhores condições de trabalho.

Mudos

A crise que atingiu Temer paralisou as atividades do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, o chamado “Conselhão”. Formado por 96 integrantes — entre grandes empresários, artistas e presidentes de confederações e federações –, o grupo se reuniu apenas duas vezes e tinha reunião prevista para maio, cancelada.

MP x AGU

A Advocacia-Geral da União terá que dar uma resposta ao Ministério Público Federal sobre a “correta” divulgação individualizada de quaisquer verbas recebidas pelos advogados, procuradores federais e procuradores da Fazenda da União.

Valor ‘por cabeça’

“Em flagrante ofensa ao princípio da publicidade, a AGU não disponibiliza em seu site informações sobre os valores individualizados referentes aos honorários advocatícios devidos aos titulares dos cargos de Advogado da União”, aponta o MP.

Saldo no azul

De janeiro a maio, o valor total recebido pelo Conselho Curador dos Honorários Advocatícios (CCHA) totalizou mais de R$ 230 milhões no País. Segundo o MPF, a verba honorária não integra os valores nas folhas de pagamento na internet.

AGU contra-ataca

Em resposta, a AGU avisa que “a Secretaria-Geral de Administração publica mensalmente os valores que são repassados ao CCHA. Essas informações são públicas e de fácil acesso no link < http://bit.ly/2uGpDul >