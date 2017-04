NOVAS LEGENDAS

TSE analisa criação de 56 novos partidos políticos Novas legendas entram na fila para se juntar aos 35 partidos já existentes no país. Entre eles, estão reedições do Arena e do Prona

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) analisa a criação de 56 novos partidos políticos para figurar em futuras eleições ao lado das atuais 35 legendas do país. Se todas elas forem aprovadas, o Brasil terá 91 partidos.

De acordo com levantamento do jornal Folha de S. Paulo, a maioria das siglas que estão na fila do TSE são de direita e algumas delas são reedições de partidos que fizeram parte da história do país. É o caso da Arena (Aliança Renovadora Nacional), que sustentou o regime militar brasileiro, e do Prona (Partido da Reedificação da Ordem Nacional), do médico cardiologista Enéas Carneiro, morto em 2007.

Entre os 56 novos nomes estão: Militar Brasileiro, Partido Conservador, Partido da Segurança Pública, Patriotas, União para a Defesa Nacional e Partido Manancial (que se define como “um dos raros partidos de direita no quadro nacional”). Outros seis partidos incluem o termo “cristão” ou variações, sendo a maioria pregando a defesa da “família tradicional”.

Também aparece na lista o Partido Nacional Corinthiano, que se diz inspirado na Democracia Corinthiana – movimento liderado por jogadores durante a década de 1980 contra a hierarquia autoritária do clube. Ativistas de direitos dos animais, ecologistas e servidores também tentam incluir legendas.

Regras

Os partidos que forem aprovados pelo TSE poderão disputar eleições, receber dinheiro do fundo partidário (previsto em R$ 728,5 milhões para 2017) e participar do horário eleitoral gratuito (que custa milhões aos cofres públicos).

No entanto, precisam juntar pelo menos 487 mil assinaturas ou 0,5% dos votos válidos na última eleição para saírem do papel, além de ter 101 fundadores com domicílio eleitoral em pelo menos nove estados.

Oportunismo

Para o procurador de Pernambuco e coautor de “Elementos de Direito Eleitoral”, Walber de Moura Agra, essas novas legendas têm como objetivo “pegar os benefícios que a legislação oferece aos partidos”, o que revela a “decrepitude do sistema brasileiro”. “Por que não criar um Partido dos Jornalistas? Fundo partidário, tempo de propaganda… Seria uma tremenda fonte de negócios”, explicou Agra.

Ele lembrou ainda que a reforma política em andamento no Congresso prevê barreiras para dificultar o acesso de partidos sem votação expressiva à verba do fundo partidário.

Fontes:

Folha de S. Paulo-TSE analisa criação de 56 partidos, com 'remakes' de Arena e Prona