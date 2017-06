POR 4 VOTOS A 3

TSE rejeita cassação da chapa Dilma-Temer Decisão mantém Michel Temer na Presidência da República

A maioria dos ministros do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) decidiu nesta sexta-feira, 9, absolver a chapa Dilma-Temer, que ganhou as eleições de 2014, da acusação de abuso de poder econômico e político, por meio de financiamento ilegal de campanha. O placar da votação ficou em 4 a 3.

A decisão livrou o presidente Michel Temer de perder o mandato atual e a ex-presidente Dilma Rousseff de ficar inelegível por oito anos.

Quatro dos sete ministros do TSE absolveram a chapa. São eles: Napoleão Nunes Maia, Admar Gonzaga, Tarcisio Vieira Carvalho, e Gilmar Mendes, que deu o voto de desempate no julgamento. Os três ministros que votaram a favor da cassação foram Herman Benjamin (relator do processo), Luiz Fux e Rosa Weber.

Ao votar, o presidente do TSE, ministro Gilmar Mendes, afirmou que “a cassação de mandato deve ocorrer em situações inequívocas”, e que “não se substitui um presidente da República a toda hora, ainda que se queira, porque a Constituição valoriza a soberania popular”.

Já o relator do processo, ministro Herman Benjamin, que pediu a cassação da chapa Dilma-Temer e do mandato de Michel Temer como presidente, ressaltou que as provas coletadas indicam que a chapa recebeu doações ilegais: “Prova testemunhal, prova documental e em alguns casos até mesmo prova pericial feita pela Polícia Federal nos autos da Operação Lava Jato”.

O julgamento da chapa Dilma-Temer durou quatro dias e é considerado um dos mais importantes da história do TSE. As sessões, que duraram mais de 25 horas no total, foram marcadas por bate-bocas entre os ministros, principalmente entre Gilmar Mendes e Herman Benjamin.

O processo contra a chapa Dilma-Temer começou com uma ação movida pelo PSDB, após o partido ser derrotado nas eleições presidenciais de 2014.

Em declaração à imprensa, o porta-voz da Presidência, Alexandre Parola, disse que Michel Temer recebeu a decisão do TSE como um “sinal de que as instituições nacionais continuam a garantir o bom funcionamento da democracia brasileira”. Ainda segundo Parola, Temer ressaltou que a Justiça prevaleceu de forma “plena e absoluta” e o Judiciário se manifestou de forma “independente”.

