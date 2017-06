PEDIDO DE CASSAÇÃO

TSE retoma nesta quarta julgamento da chapa Dilma-Temer Não está descartado um pedido de vista para suspender o julgamento

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) retoma nesta quarta-feira, 7, o julgamento do pedido de cassação da chapa Dilma-Temer, de autoria do PSDB, a partir das 9h.

Na sessão desta terça-feira, 6, os ministros do TSE rejeitaram, por unanimidade, questões preliminares que impediriam o prosseguimento da ação e o julgamento do mérito da cassação.

Não está descartado neste segundo dia um pedido de vista para suspender o julgamento.

A ação que pede a cassação da chapa Dilma Temer, que ganhou as eleições presidenciais de 2014, aponta supostas irregularidades nos repasses a gráficas que prestaram serviços para a campanha eleitoral da ex-presidente Dilma e do atual presidente Michel Temer.

As delações da Odebrecht, no âmbito da Operação Lava Jato, foram incluídas no processo após decisão recente do relator, ministro Herman Benjamin. Delatores afirmaram que houve repasses ilegais para a campanha presidencial.

As contas da campanha da chapa Dilma-Temer foram aprovadas com ressalvas no TSE em dezembro de 2014. O processo foi reaberto após questionamento feito pelo PSDB. O tribunal entende que a prestação contábil da presidente e do vice deve ser julgada em conjunto.

Na sessão desta terça, a defesa de Dilma afirmou que a acusação do PSDB é “inconformismo de derrotado”. Já os advogados de Temer defenderam a manutenção do seu atual mandato, ressaltando que ele, então vice-presidente, não cometeu nenhuma irregularidade.

As defesas de Dilma e Temer argumentaram, também nesta terça, que os depoimentos dos delatores da Odebrecht extrapolam o objeto inicial da ação e que não devem pesar na decisão.

