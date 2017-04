GRITA BRASIL

Tudo junto e misturado! Depois da revelação dos nomes da lista de Fachin, chego a uma conclusão: político bom é político cassado

Agora não vão poder mais acusar a imprensa, um grupo ali, outro grupo acolá de conspiração para acabar com o PT. São 16 partidos envolvidos. Portanto não há e nunca houve tal conspiração. Nessa hora eles são de um único partido: VAMOS NOS DAR BEM, CUSTE O QUE CUSTAR.

O que há é um grupo grande, forte e poderoso querendo acabar com o país. E todos posando de pessoas integras, idôneas, de bom caráter, bom coração, boa índole. Um bando de santos.

O que temos aí, ou melhor, lá em Brasília e nas Câmaras Municipais de todos os estados é a escória da sociedade. Não existe outro adjetivo. E o único “predicado” somos nós. Já que o sujeito é o sujo.

Nesse jogo de palavras o que quero dizer é que enquanto nós como sociedade continuarmos repondo no Senado, no Congresso e na presidência sempre as mesmas pessoas, esse ciclo não irá acabar. A memória curta é a aliada que todo político mais gosta.

Alguns nomes dessa lista me surpreendem. Outros não. A maioria não.

É tanto descalabro, é tanto dinheiro que fica difícil acreditar que ainda temos salvação.

As cifras milionárias são assustadoras. E mais assustador ainda são as pessoas citadas jurando inocência. Ou será que essas pessoas que nos acusavam de conspiração contra o PT irão agora ampliar um pouco o horizonte e vão começar a dizer que agora o complô é do empresariado. Oi? Como assim?

E a grande questão e o que é mais perigoso de termos tantos políticos de tantos partidos juntos nessa corrente do mal é que agora eles esquecerão todas as suas diferenças de pensamento para juntos conseguirem atrapalhar a justiça de andar. Juntos buscarão todas as formas para atrasar julgamentos e aprovar leis que impeçam que o pior aconteça para eles. Agora eles serão unha e carne. Serão melhores amigos. Os partidos agora terão uma única sigla: VAMOS NOS SALVAR.

Enquanto isso o país vai produzindo números alarmantes de desemprego, o que vai afastando cada vez mais a esperança da grande virada.

Não tem como acreditar em virada. A única virada em que acredito (infelizmente) é na virada de mesa que eles irão lutar com garra e determinação.

Qual governo pode passar credibilidade se oito de seus ministros estão com o nome sujo na praça? Cadê o presidente que também está com o nome sujo, mas que está “protegido” por seu foro, para colocar a sua cara na televisão e falar alguma coisa.

Se bem que ele falando ou não, independentemente do que ele falar, não irá mudar em anda a imagem e minha opinião que tenho dele. E digo mais, “tenta-lo-ei” abrir a mente das pessoas mais fracas que ainda caem em discursos elaborados e cheios de mesóclises.

Mas não, o presidente Temer prefere se esquivar de tudo e deixar como ele mesmo disse “o judiciário agir”. Nada mais justo para um presidente frouxo.

Muito difícil de digerir isso tudo. Muito difícil pensar que ano que vem é ano de eleição e que temos nada para votar. Mas como eu conheço os eleitores do país…

Sei que não há país sem corrupção, e não é com isso que sonho e grito. Mas nos moldes atuais não há país que se sustente.

Ou chega a hora do povo sentir na pele que assim não dá mais, ou a melhor saída para quem puder, é o aeroporto mais próximo.

E para quem não puder, é como diz a música Bilhete de Ivan Lins: “Fique junto dos teus, boa sorte, adeus”!

Salve as baleias. Não jogue lixo no chão. Se beber, chama o meu Uber.