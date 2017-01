RENOVAÇÃO?

Ufa!! É 2017! Renovação seria a palavra do ano. Mas com o nosso povo essa palavra é meio complicada. Parece que muitos não sabem que ela existe

Ano novo! Feliz 2017! Somos guerreiros sobreviventes de um ano que nunca deveria ter existido. Deveríamos ter ouvidos as previsões e pulado 2016, se bem que é difícil alguém ter previsto o ano de 2016. Nem o melhor dos babalorixás (com todo o respeito), nem Nostradamus em sua melhor forma. Nem a bola de cristal mais cristalina. 2016 foi um ano ímpar. O pior na vida de muitos de nós.

Agora nossa única missão é rezar e lutar. Lutar por resoluções, julgamentos e condenações. Lutar para que os políticos deixem de ser políticos e fiquem mais humanos. Mas em minha opinião, a grande maioria já está estragada. Só jogando fora e colocando gente nova.

Renovação seria a palavra do ano. Mas com o nosso povo essa palavra é meio complicada. Parece que muitos não sabem que ela existe. E outros ignoram o seu significado.

Pois enquanto tivermos esses ratos enfiados no Senado, na Câmara dos Deputados, na Câmara de Vereadores, nos ministérios, vai ser difícil vislumbrar mudanças. E acreditar nelas. Não tem como.

Ufa!! É 2017!! Ainda!

Lembro que antigamente a cada mudança de ano renovávamos nossas esperanças por um ano melhor, por coisas boas, fazíamos planos, promessas.

Esse ano não vi muito disso. Vi sim, pessoas desejando que 2017 seja menos ruim. E ponto. Não vi esperança e pessoas acreditando em nada. Que se for assim já tá bom. Já será lucro.

É muito triste começar um ano assim. Mas responde, sinceramente, tem como ser diferente? Tem como achar que esse ano será melhor? Com todas essas incertezas políticas e novas etapas da Lava Jato para serem deflagradas?

Tem como confiar em alguma coisa se o PT diz abertamente e declaradamente que Lula é o seu único candidato para as eleições de 2018?

Tem como acreditar em mudanças se uma foto no Facebook mostrando o pai dizendo que seu primeiro voto foi em Lula em 1989 e mostra seu filho, ao lado, dizendo que seu primeiro voto será em 2018 e em Lula?

Você vai dizer: É só uma foto. É um caso. Será? Quantos mais não pensam assim? Quantos mais não podem até mudar de ideia se 2017 for um desastre total com o PMDB (por enquanto) comandando o país?

A memória das pessoas é muito curta. E eu acredito em tudo agora. Queria não acreditar que Lula não passaria nem pela porta dos fundos nas próximas eleições; queria acreditar que um partido como o PT fosse pelo menos ter o caráter de não lançar Lula candidato. Se não tem outro, não lança ninguém. Fica de fora. Mas como o PT é um partido doente e de doentes… Tudo é possível.

E Lula é um ator nato. Um político esperto e tem carisma, infelizmente. O que mexe com as pessoas. O que me deixa morrendo de medo. Diria até apavorado. Ao mesmo tempo em que quero acreditar que o tempo de Lula acabou, acredito que ele possa ser a única opção para muitos.

E como no Brasil foi provado que nada é impossível…Vou parafrasear os presidentes americanos: “God bless Brasil”.

Ufa!! É 2017!! Mas ainda?

É hora, então, de trabalhar. Trabalhar muito para pagar IPTU, IPVA, contas de luz, telefone com aumentos, cerveja com aumentos (para quem bebe), passagens com aumentos, provavelmente (ele está suspenso pelo novo prefeito) – prefira o UBER, e de preferência o meu – e quando formos ver, já estamos desejando novamente feliz ano novo.

Que venha 2018 logo. Só para constatar que eu estava errado. Essa espera é que mata.

Salvem as baleias. Não joguem lixo no chão. Não fumem em ambientes fechados.

E Feliz 2017! Com muita paz, leitura e poesia! (frase bônus)