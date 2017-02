SAÚDE

Um a cada seis clientes de planos de saúde é obeso Estudo feito pelo Ministério da Saúde e ANS mostra crescimento no índice de obesidade no país nos últimos sete anos

De acordo com um estudo conduzido pelo Ministério da Saúde e a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), o número de usuários de planos de saúde que sofrem com a obesidade subiu 36% nos últimos sete anos: de 12,5%, em 2008, para 17%, em 2015. Se considerados todos os usuários que estão acima do peso ideal, esse índice já chega a 52,3%.

Estes números fazem parte da nova edição do Vigitel da Saúde Suplementar, um estudo criado para analisar a presença de fatores de risco de doenças crônicas, como o excesso de peso, hábitos alimentares, consumo de cigarro e nível de adesão a atividades físicas.

Foram entrevistadas 30.549 pessoas com planos de saúde, entre maio e dezembro de 2015. Elas forneceram seu peso e altura. A margem de erro é de dois pontos percentuais.

O índice de aumento de excesso de peso também cresceu nos últimos anos entre a população geral. O índice neste grupo é de 53,9%, de acordo com dados do estudo ampliado da Vigitel. Em sete anos, a taxa de excesso de peso entre os brasileiros cresceu em 20%.

São consideradas acima do peso as pessoas cujo Índice de Massa Corporal (IMC), calculado com base no peso e altura, é igual ou maior que 25 kg/m². São considerados obesos os indivíduos cujo índice é igual ou maior a 30 kg/m². De forma geral, porém, 16% dos usuários ainda afirmam estar completamente “inativos”: não fizeram nenhum exercício físico moderado, como caminhadas de 10 minutos para deslocamentos, nos últimos três meses.

O estudo diz ainda que os hábitos alimentares são causa de preocupação. Embora os dados apontem crescimento no número de usuários que consomem a quantidade recomendada de frutas e verduras, esse percentual ainda é baixo – apenas 32% dos usuários. Cerca de 24% comem doces mais de cinco vezes na semana, e 27% admitem comer carne com excesso de gordura.

Fontes:

Folha-Obesidade avança e atinge um a cada seis clientes dos planos de saúde