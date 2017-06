REFORMA TRABALHISTA

Um ‘causo’ antigo sobre a prevalência do acordo sobre a lei Polêmica em torno de uma proposta de lei trabalhista de 126 anos atrás guarda deliciosa (amarga?) semelhança com a polêmica central da reforma trabalhista atual

A reforma trabalhista proposta pelo governo Michel Temer ao Congresso Nacional parece tramitar em um mundo paralelo ao do aprofundamento da crise política no Brasil.

Temer manifesta seu desejo de acelerar a tramitação do projeto no Legislativo para que a reforma se encontre em estágio avançado quando acontecer a denúncia contra si por parte da Procuradoria Geral da República. Neste sentido, há um acordo do Planalto com o relator da proposta em duas das três comissões pelas quais ela precisa passar no Senado, o tucano Ricardo Ferraço, para que, em vez de tentar fazer alterações no texto, a casa proponha ao presidente da República meia dúzia de vetos a alguns de seus pontos mais polêmicos, a fim de acelerar todo o processo. O próprio Ferraço, porém, advogou nesta segunda-feira, 12, pelo desembarque do PSDB do governo, fazendo isso publicamente pouco antes da reunião do partido que decidiu afinal pela permanência na base governista.

Nada, contudo, que desvie a tramitação da reforma trabalhista do norte de sua aprovação em tempo recorde, e sob o signo da controvérsia acerca da prevalência do negociado sobre o legislado.

Ante o argumento amplamente conhecido de que essa prevalência representa o que há de mais moderno em matéria de (des)regulamentação do mercado do trabalho, pode causar surpresa que a história da tramitação, também a jato, de uma outra proposta de lei trabalhista no Brasil, esta de nada menos que 126 anos atrás, guarde deliciosa (ou amarga, dependendo do ponto de vista) parecença com a polêmica central da reforma trabalhista ora em discussão no Congresso Nacional.

Primeiro projeto de lei de jornada de oito horas

A história está no livro “O Ano Vermelho”, do professor e historiador Moniz Bandeira, sobre os reflexos da Revolução Russa no Brasil há exatos 100 anos, em 1917. Conta Moniz Bandeira, que atualmente é cônsul honorário do Brasil em Heidelberg, na Alemanha, que no dia 1º de setembro de 1891 (e, portanto, é um episódio antecedente àqueles reflexos. Na verdade, teria sido um reflexo, isto sim, da célebre greve de 1886 em Chicago, nos EUA, pela redução da jornada de trabalho), conta o professor, dizíamos, que o deputado Teles Junior, ex-tripulante de vapores e presidente da Sociedade de Artistas Mecânicos e Liberais do Recife, apresentou à constituinte de Pernambuco o primeiro projeto de lei do Brasil para o estabelecimento do limite de oito horas diárias de trabalho.

Em seu projeto, Teles Júnior redigiu quatro considerações que eram as justificativas para levar aquela ideia à Constituinte, começando por:

“Considerando que a classe operária, representante direta do proletariado neste estado, é talvez a mais sobrecarregada e menos favorecida”.

Seguida por:

“Considerando que o número de horas de trabalho para o operário é excessivo”.

E ainda:

“Considerando que o operário precisa dispor de tempo e ter margem para preparar a sua educação relativa, condição indispensável de um regime democrático”.

E por fim:

“Considerando que o operário não goza das mesmas vantagens do operário público”.

Das ‘vantagens’ aos ‘privilégios’

Substituir a palavra “vantagens” pela palavra “privilégios” nos faz cair diretamente no ano de 2017, com a diferença de que os “privilégios” — não mais dos operários públicos, mas dos funcionários públicos — constituem, no indicativo presente, um dos argumentos que embasam não exatamente tentativas de garantir mais e melhores direitos aos trabalhadores da empresa privada, a fim de equiparar sua situação à dos trabalhadores que passaram em concursos abertos pelo Estado, mas sim para promover uma legislação trabalhista ajustada, assim se afirma, às modernas nuances e exigências do mercado de trabalho, sob a palavra de ordem da “flexibilização” das leis laborais — não sem muita, mas muita controvérsia, e muita resistência no seio das classes laboriosas.

Mas o que mais chama atenção neste velho “causo” que muito diz sobre a história dos embates em torno da legislação trabalhista brasileira é a polêmica que se seguiu à proposição do artigo 1º daquele projeto de número 10 da constituinte pernambucana dos estertores dos oitocentos, e que dizia: “o número de horas de trabalho para o operário fica reduzido a oito horas por dia”.

Imediatamente após a apresentação da proposta por Teles Júnior, o deputado Faustino Porto apresentou a seguinte emenda àquele artigo: “salvo acordo entre as partes em sentido contrário”. No que Teles Junior observou: “esta [emenda] não faz mais do que destruir a medida proposta no projeto”.

Aprovou-se o projeto de Teles Junior, estabelecendo a jornada de oito horas, mas com a emenda de Faustino Porto. Não está expresso claramente no registro histórico, mas tudo indica que o “entre as partes” era uma referência ao patrão, de um lado, e ao funcionário isolado, do outro, tendo em vista que naquela época existiam apenas as ligas e uniões de trabalhadores, que só mais tarde dariam origem aos sindicatos.

A prevalência do acordo sobre a lei para que o patrão e o funcionário isolado possam estabelecer jornada de 12 por 36 horas está entre a meia dúzia de pontos polêmicos da reforma trabalhista que o Congresso está propondo a Michel Temer que sejam vetados. Vingará, a prevalência, nos casos de acordos firmados entre as empresas e os sindicatos, por mais que os sindicatos brasileiros do século XXI guardem parecenças nada animadoras com as velhas ligas e uniões do século XIX, em matéria de força representativa, castigados que foram nas últimas décadas, para prejuízo da Democracia, pelo oportunismo, cooptação, peleguismo e divisionismo, em movimento histórico do qual a figura proeminente foi justamente o operário que virou presidente.