SOLIDARIEDADE

Um Dia das Mães diferente Muitos idosos além de conviver com o esquecimento, fruto da idade avançada, sofrem com o abandono de suas próprias famílias

No Dia das Mães, as reuniões de família, os abraços e os presentes fazem parte da realidade de muitos. No entanto, nem todos têm a sorte de passar um dia especial com alguém querido. No Brasil, há aproximadamente 206 milhões de pessoas. Os idosos de 60 anos ou mais correspondem a 14,6% deste total. O estado do Rio de Janeiro conta com a maior porcentagem da população nesta faixa etária, segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua Trimestral, do IBGE. No estado, 18,3% da população é idosa, o que equivale a mais de três milhões de pessoas. Muitos deles, além de conviver com o esquecimento, fruto da idade avançada, sofrem com outro tipo de esquecimento, aquele promovido por suas próprias famílias.

O Lar das Velhinhas Cegas, na Taquara, abriga 39 idosas deficientes visuais. A instituição filantrópica é uma filial do Sodalício da Sacra Família. A maioria delas chega via vara do idoso com intervenção judicial. Apesar de algumas terem famílias presentes, que visitam o lar, esta não é a realidade da maioria delas.

A instituição sobrevive a partir de doações. A irmã Paula, que é responsável pela direção da casa, explica que, ao longo do tempo, alguns imóveis foram deixados para a instituição por testamento. A renda gerada pelo aluguel ajuda a manter a casa, mas é insuficiente para cobrir a folha de pagamento e a manutenção. O uso de fralda geriátrica, por exemplo, é contínuo. Por semana, são necessários mais de 60 pacotes.

Se engana quem acha que falta bom humor entre as idosas. Assim que me apresentei, Amélia, 95 anos, se lembrou de uma música com meu nome. Vanda, 62 anos, me pediu para lhe contar uma história. Amélia logo interviu: “Ela veio fazer perguntas e não contar histórias”. Perguntas feitas, história contada, pedi para tirar uma foto. “Claro, adoram tirar foto da gente, mas a gente não pode ver nenhuma delas”, disse Amélia rindo e apontando para os olhos.

Do lado de um aparelho de som, Sônia, de 71 anos, passava um creme no rosto e ajeitava seu cabelo. Perguntei se ela estava se maquiando. “Maquiando não, fazendo limpeza de pele, tenho que me cuidar”. Sônia estava de arco, colar, pulseira e anel. “Sou muito vaidosa, caiu a pedra do meu anel, mas continuo usando”. Pergunto se ela gosta de música e a resposta foi, no mínimo, surpreendente. “Eu sou rockeira. Está vendo esse som aqui? Tenho vários CDs. Adoro Guns N’ Roses e Pink Floyd. Tinha uma banda quando era jovem, eu era baterista. Hoje em dia estou sempre batucando na cadeira”. A pose para foto, segundo ela, é sua marca registrada.

Voluntários ajudam a animar a casa e a alegrar as idosas. O projeto social Poetas da Alegria é um dos que visita a instituição. Quando Ingrid Zanon, de 24 anos, era criança, ela visitou o Lar das Velhinhas Cegas com o colégio. Ingrid queria fazer algo pelas idosas, mas, como era criança, ficava apenas nas doações. Em 2014, ela e uma amiga do trabalho resolveram visitar um orfanato no Natal. Em 2016, com outras duas amigas, surgia oficialmente o Poetas da Alegria. Hoje, o projeto conta com 50 voluntários, além das quatro administradoras. O grupo visita centros de acolhimento infanto-juvenil e asilos. Eles promovem lanches, distribuem presentes, passam uma tarde com os jovens ou idosos, fazem rodas de leituras, além de contar histórias e tocar músicas.

Neste dia especial, não seria diferente. O Poetas da Alegria já tirou fotos das idosas com seus pedidos de presente, coisas como rádio de pilha e casaco de botão. As fotos foram postadas na página do Facebook do projeto para angariar madrinhas e padrinhos para cada uma delas. “A ideia foi sensibilizar as pessoas, mostrando quem elas são”, explica Ingrid. Até o dia 18, serão recolhidos os presentes. Há pontos de coletas no Centro, em Copacabana, na Barra, na Tijuca, no Méier, em Vila Valqueire, no Engenho Novo e no Cachambi. No dia 28, os Poetas da Alegria vão fazer a entrega.

Neste Dia das Mães, você pode ir além do convencional e levar um pouco de afeto para aquelas que não tiveram a oportunidade de passar o dia com alguém querido. O Lar das Velhinhas Cegas, por exemplo, recebe visitas às quartas-feiras e domingos, das 9h às 11h30 e das 14h às 16h. “Fazer uma vista faz total diferença. Elas se sentem muito sozinhas. Nas visitas, a gente percebe que não passou nem pela metade do que elas já passaram. A gente aprende e guarda um pouquinho de cada uma no coração”, conta Ingrid.