GRITA BRASIL

Um julgamento com a cara do Brasil! Julgamento da chapa Dilma-Temer no TSE foi um teatro, com falas rebuscadas, acusações e ofensas, que no final das contas deixou tudo como estava

O julgamento do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) que julgaria pela cassação ou não da chapa Dilma X Temer deixou claro que somos um país tupiniquim, mequetrefe, impossível de ser levado a sério e que julga a favor de certos interesses.

Na verdade esse julgamento já era de cartas marcadas que dificilmente seriam mudadas no meio do jogo.

: Temer é o (ainda) presidente desse paisinho medíocre que teima em querer ser respeitado, mas que não se dá ao respeito para inicio de conversa.

Impossível crer que nossos ministros teriam a coragem de derrubar Temer. Pelo menos três tiveram. Mas não bastou. Poderia ter sido ali o primeiro passo para talvez começarmos a mostrar uma cara nova ao mundo. Mostrar que existem pessoas aqui ainda com vontade de transformar isso aqui em uma coisa boa. Difícil essa missão.

Descartar as provas das delações é a mesma coisa que rasgar a foto que mostra o criminoso atirando. Ou quase isso. É querer maquiar um monstro e o fazer parecer um príncipe. Mas na verdade ele é um Ogro sem escrúpulos e sem razão de ser e estar onde está.

O grupo do “melhor deixar como está” é na verdade a banda podre que faz esse país ficar cada vez pior de se querer morar e viver nele.

Tenho pela certeza de que se dessem emprego e carta branca para qualquer cidadão que quisesse morar em outro país, íamos ter engarrafamento de aeronaves em todos os aeroportos.

Como podemos ainda acreditar em alguma coisa? Nossos políticos são em sua grande maioria – ainda acredito que se salvem uma meia dúzia – farinha do mesmo saco com embalagens diferentes (partidos), mas que se tornam uma coisa só quando o interesse do objeto irá beneficiar a todos eles independentemente da sigla (partido) que cada um carrega. Nessa hora é tudo junto e misturado. O que mostra que eles são um bando, uma quadrilha, a escória da nossa sociedade.

Sei que a novela não acabou, pois já estão tentando anular o julgamento e querendo que se admitam as delações.

Mas enquanto entramos no intervalo, o mercado reagiu mal. O dólar subiu e a insegurança dos investidores também. Ou seja, tudo aquilo que não precisamos agora. Mas agora ou depois, o fato é que nosso país vai de mal a pior.

Não ainda as churumelas do ministro Henrique Meirelles de que agora o país vai. Vai pra onde? Só se for para onde ele já está indo mesmo.

Continuo dizendo que não sou pessimista, só tento ver a foto sem sentimentalismo algum. Vejo a coisa friamente. Como um carrasco enxerga sua vítima.

Confesso que gostaria de dizer o contrário, que agora nosso país parece que está entrando nos trilhos como disse e afirmou veementemente Temer de que ele já está. Quem engoliu isso, cuidado depois.

Sim, estou desgostoso, amuado, sem esperança NENHUMA. Não consigo vislumbrar luz no final do túnel e tampouco consigo ver o túnel. Fico triste com isso. Ou você acha que gosto de me sentir assim e de sentir isso tudo?

Queria ver um país melhor, um país que desse gosto e orgulho de se viver. Independente de quem tivesse em seu comando. Mas que esse alguém fosse alguém digno.

Mas até agora não tivemos ninguém assim. Nem antes com o PT nem agora com o PMDB.

Isso prova que essas siglas para mim pouco importam como muitos pensavam e ainda (talvez) pensem. Eu sempre bati no PT durante mais de uma década porque o que eu via eu não gostava. O PT caiu e continuo batendo, agora no PMDB porque também não gosto do que vejo. Simples assim.

Mas pena que não é simples assim mudar uma geração e o modo das pessoas enxergarem as coisas.

Enquanto as pessoas não mudarem, ou nem tentarem mudar, dificilmente vamos mudar uma nação. Um país.

Salve as baleias. Não jogue lixo no chão. Se beber ou não, chama meu Uber, meu Cabify e até o meu 99.