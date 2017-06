GRITA BRASIL

Um pobre coitado chamado Michel Temer! Não existe nada nos trilhos, estamos desgovernados

Não consegui mais dormir desde o momento em que o procurador-geral da República, Rodrigo Janot, denunciou o presidente Michel Temer ao Supremo Tribunal Federal (STF). Fiquei condoído pela família dele de ter que assistir de camarote a degradação de uma pessoa que se diz ainda ser a pessoa mais honesta desse mundo. Não com essas palavras que foram usadas por outro chefe de quadrilha que habitou o mesmo Planalto em governo anterior.

Mas tamanha é a arrogância de Michel Temer que temo que ele não aguente dentro de si mesmo. Ele arrota tanto caviar que o dia que a casa cair ele é capaz de se matar.

Sua arrogância é no tom e nas palavras que profere. “Não fugirei das batalhas e da guerra que temos pela frente. Minha disposição não diminuirá com ataques irresponsáveis. A Instituição Presidência, não quero ataques a ela, e muito menos ao homem Michel Temer. Não me falta coragem para reconstrução do país e, convenhamos, na defesa da minha dignidade”. E eu pergunto: Que dignidade? Não quer ataques? Mas quem os provocou foi ele próprio.

Seu discurso, seu pronunciamento, chamem do que quiser, mostra mais uma vez o que todos os políticos sujos fazem: eles negam a foto, o batom na cueca, a gravação e tentam virar o jogo de forma baixa e até nojenta.

Michel Temer não fez diferente. Acusou seu acusador de ter recebido dinheiro. Mas nessa hora ele talvez tenha se esquecido de que ocupa um cargo que requer algo a mais — e que ele não possui. Nem mesmo dentro de suas mesóclises que parece ser mais uma embalagem do que outra coisa. O mundo já não olha Michel Temer com os mesmos olhos que talvez olhasse antes de mais esse mar de lama envolvendo agora ele próprio.

E foi essa embalagem que não ajudou em nada sua viagem à Noruega e à Rússia, que foi no final das contas um fracasso. Em todos os sentidos. No resultado e até na forma como foi recebido por lá. Não houve aquela pompa que outros presidentes do Brasil tiveram. E tudo é reflexo do momento que o país passa e do seu governo, que perdeu todas as rédeas e que deixa um país à deriva apesar do discurso arrogante de que tudo está nos trilhos.

Não existe nada nos trilhos, estamos desgovernados, sem legitimidade do governo, é como se a presidência estivesse presidindo numa causa perdida. Temer é primeiro presidente a ser denunciado por corrupção. A sua popularidade cai cada vez mais a níveis assustadores que deveriam acender alguma luz em algum lugar do Congresso, do Senado, do Planalto.

Mas Temer se mostra o que ele não é. Mas dentro do mundo cor de rosa dele ele é o máximo, ele é um maravilhoso chefe de Estado, um presidente brilhante, honestíssimo e guerreiro, pois segundo ele mesmo disse: “Nada nos destruirá, nem a mim nem aos nossos ministros”.

Pode até ser, se a Câmara dos Deputados não aceitar a denúncia contra o presidente, que foi fatiada, ele vai acabar ficando, e nessa enrolação, o país vai se deteriorando cada vez mais. Temer vai perdendo força política, e com essa blindagem, acaba devendo favores a quem o salvou e as reformas polêmicas e necessárias vão ficar para a sua próxima encarnação, que espero que seja bem longe daqui, e nunca como presidente.

Há chances de a Câmara salvar o presidente. E infelizmente não podemos contar com a sorte, pois ela — desde o governo Lula — não está do nosso lado. Não podemos contar com o bom senso, pois esse é ausente no mundo político, não podemos contar com nada na verdade, pois a grande maioria que está ali julgando o chefe da quadrilha é integrante dessa quadrilha, ou da quadrilha do DEM, do PSDB, do PT e de tantas outras que ainda nem tomamos conhecimento.

E diante de tantas quadrilhas vamos sobrevivendo, só não sei até quando. Nem passaporte temos como fazer. Ou seja, até pra “fugir” temos que esperar.

Enfim…

Salve as baleias. Não jogue lixo no chão. Se beber ou não, chama o meu Uber ou a minha Cabify que a coisa tá complicada.