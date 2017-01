SISTEMA CARCERÁRIO

Um preso foi morto por dia no país em 2016 A taxa de assassinatos nas prisões brasileiras é de 58 para cada 100 mil pessoas

Um levantamento feito pelo jornal Folha de S.Paulo revelou que, em média, um preso é assassinado por dia no Brasil.

De acordo com o jornal, que se baseou em dados de governos estaduais, pelo menos 372 presos foram mortos no país no ano passado. A expectativa é de que o número aumente neste ano em função da rebelião na última segunda-feira, 2, que deixou 60 mortos no Complexo Penitenciário Anísio Jobim, em Manaus (AM).

A taxa de assassinatos nas prisões brasileiras é de 58 para cada 100 mil. A população carcerária atual do país ultrapassa a marca de 600 mil pessoas.

Os estados com mais presos assassinatos no ano passado foram Ceará (48) e Pernambuco (43), segundo dados disponibilizados pelos governos estaduais e pelo Ministério da Justiça. A região Nordeste concentrou mais da metade desses crimes em 2016, totalizando 182 assassinatos, seguida pela região Norte, com pelo menos 78 assassinatos em presídios, sendo a maior parte no Pará (24).

O único estado brasileiro que não registrou nenhum assassinato dentro de presídios no ano passado foi o Espírito Santo. Sergipe (2), Amapá (3) e Mato Grosso (4) também aparecem nos últimos lugares do ranking feito pela Folha.

Em entrevista ao jornal, o presidente da OAB, Claudio Lamachia, disse que o sistema carcerário brasileiro “está em colapso”. “Hoje você tem uma política de insegurança pública, colocando pessoas de menor potencial ofensivo, como dependentes químicos, na mesma cela de grandes criminosos. Vira uma escola do crime e deixa toda a sociedade vulnerável”, ressaltou.

Fontes:

Folha de S.Paulo - Uma pessoa é assassinada a cada dia em presídios no Brasil