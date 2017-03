GREVE GERAL

Uma paralisação nacional contra a reforma da Previdência Transporte público, bancos e escolas aderem ao movimento em várias capitais

Uma paralisação nacional contra as reformas trabalhistas e da Previdência Social está afetando principalmente o transporte público, serviços bancários e algumas escolas em várias capitais do país. Há também a previsão de bloqueios em rodovias.

A cidade de São Paulo amanheceu sem os trens do metrô, que atendem diariamente a cerca de 3,2 milhões de pessoas, e com quase toda a frota de ônibus parada. Houve, ainda, vários bloqueios no trânsito. A cidade suspendeu o rodízio municipal para veículos leves. Uma manifestação foi convocada para às 16h na Avenida Paulista, em frente ao Masp

No Rio, o metrô funciona normalmente, mas o número de usuários caiu, provavelmente devido a paralisações em escolas públicas e particulares. Apesar de um anúncio de greve nos ônibus, a frota circulava normalmente nesta manhã. Duas manifestações provocam reflexos em vias do centro da cidade. Agentes penitenciários aderiram à paralisação.

As manifestações contra as reformas propostas pelo governo Temer têm o apoio de sindicatos de várias categorias e das frentes Brasil Popular e Povo Sem Medo, ligadas ao PT. Em Brasília, cerca de 500 integrantes de movimentos rurais invadiram o Ministério da Fazenda e quebraram vidraças do prédio nesta madrugada.

Professores municipais e estaduais também decidiram aderir ao movimento contra as mudanças propostas nas regras de aposentadoria. De acordo com a proposta, a categoria passará a se aposentar pela idade mínima, 65 anos. Hoje, professores têm direito a uma aposentadoria especial, podendo requerer o benefício com 30 anos de contribuição – ou 25 para as mulheres.

Uma das principais bandeiras do governo Temer, a reforma da Previdência, apresentada no final do ano passado, vem gerando polêmica antes mesmo de ter seu texto concluído e entrar em votação definitiva. O texto está em tramitação em uma comissão especial da Câmara, onde deve ser votado em abril.

A proposta prevê a criação de idade mínima de 65 anos para todos os trabalhadores se aposentarem.



