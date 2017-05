Uma tsunami chamada Temer!

GRITA BRASIL

“Quando se encontrar num buraco, deixe de escavar” – Will Rogers

Foi justamente o que o presidente Temer fez. Pegou a pá e escavou mais um pouco. Não sei o que ele procurava. Dinheiro, petróleo ou um buraco para esconder a cara pelo governo patético que tem feito. De qualquer maneira ele escavou e deu no que deu.

E o que faltava para afundar mais o país aconteceu. O presidente Temer conseguiu jogar nossa nação pelo precipício. O Brasil está acabado. E ele, presidente Temer, revoltado e se dizendo vítima. Pobre coitado. Quanta pena tenho dele.

Pelo amor de Deus. Já cansamos dessa ladainha de “sou inocente, sou vítima, querem me derrubar, querem parar o país, querem isso, querem aquilo”. Ou “o país não vai parar”. O país já parou. Parabéns, presidente.

Chega ser assustador ouvir e ver o presidente tentar se defender indefensável. Os fatos estão aí. Essa celeuma toda feita sobre a gravação que foi editada, que não foi editada, que é isso, que é aquilo, é apenas parte de um contexto que levou o país para onde não deveria. Não precisávamos disso e não merecíamos.

É tão podre, é tão nojento, é tão mesquinho isso tudo, que, sinceramente, depois disso não tenho NENHUMA esperança desse país se ajeitar. Não com essas coisas que estão no poder. O país está contaminado.

Impeachment, renúncia, e o escambau, não importa, não interessa. Não agora. O que importa é que o país saiu da linha e nós vamos pagar mais essa conta. Sempre nós.

A incerteza política, que traz debaixo do braço a incerteza econômica, é o estopim para que alguém faça alguma coisa. E esse alguém somos nós. Eles lá irão tentar a melhor solução para eles em primeiro lugar e em segundo lugar. E, se sobrar lugar, aí eles talvez pensem em nós. Reles povo.

Está tudo tão contaminado que é difícil prever o que vem por aí. O presidente já disse em bom tom que não renuncia. E confesso que foi duro ouvir isso dele. E no tom de voz dele. Ele estava revoltado como se tivesse sido A VÍTIMA quando na verdade ele foi o algoz. A maneira como tudo se deu faz de Temer, no mínimo, um idiota. Só que sabemos que ele muito mais que isso.

Se os nossos políticos realmente agissem da forma como eles pensam no país, acho que a grande maioria estaria dirigindo um Uber agora. Pois no Senado, na Câmara, no Planalto, na Câmara de Vereadores eles não seriam dignos de ficar. Se com eles o país não está dando certo, o mais honesto seria que eles deixassem para outros esse trabalho de construir um país digno.

Não quero dizer com isso que não iria existir mais corrupção com uma turma nova. Mas nunca mais seria nos moldes e valores que hoje são.

Eles perderam a noção. Perderam o rumo. Perderam a razão. Mas mesmo assim ainda estão lá, fazendo das suas. Vou aqui poupar uma meia dúzia que deve se salvar. Mas o resto, é lixo. É a escória da nossa sociedade com uma sigla partidária na testa que lhe dá poderes de fazer o que bem quiser com o país.

Não sei o que irá acontecer. É impossível prever. Nunca poderia acreditar que o impeachment da Dilma passaria. Passou. Ao mesmo tempo em que não vejo como o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, acatar algum desses pedidos de impeachment do presidente Temer. Mas nunca se sabe. Como ele é o primeiro na cadeia sucessória para assumir a presidência na vacância do cargo, imagina o estrago com Maia presidente?

Ainda espero mais uma debandada de outros partidos da base aliada. Hoje (ontem) mais um assessor de Temer pediu demissão. A debandada tem se dado de forma gradativa. Mas a coisa ainda está quente e os partidos estão vendo para onde o vento está soprando.

Eu sei que não existe mais governabilidade para Michel Temer continuar, mas isso não sou eu quem vai mostrar para ele. Muita água vai rolar ainda. E, como sabemos, faz-se de tudo para adiar decisões. E com esses adiamentos o país não dará, com certeza, indícios de nada, minha novela das nove vai continuar começando mais tarde, quase às dez, pois é tanta coisa que o JN está avançando no horário e fica a certeza de que a melhor saída – e muitos já viram isso – é no meu caso que moro no Rio, o aeroporto Tom Jobim. Não vejo alternativa. Vejo trevas e dias cada vez mais difíceis.

Presidente, – não tem por que ser formal, e nem tem por que mostrar tanto respeito – pega seu banquinho e saia de mansinho, vaza daí. Já que você cuspiu em seu discurso que não tem nada a esconder e que não precisa de cargo público nem de foro especial, que sabe o que fez e sabe da correção de seus atos, espera tudo se resolver, mas de fora do Planalto. Demonstre sua inocência, mas antes deixe o cargo. Não bata o pezinho e faça birra não. Por muito menos já estava achando você “over” para o cargo.

Precisamos voltar a respirar. Mas confesso que está difícil. De toda maneira, obrigado, presidente Temer, talvez você consiga mudar muitas vidas assim. Para o bem e para o mal.

