UNE centro-direita PSDB articula com o Planalto tirar a UNE das mãos do PT, PCdoB e da União Juventude Socialista

O PSDB articula com o Palácio do Planalto tirar a União Nacional dos Estudantes (UNE) das mãos do PT, PCdoB e da União Juventude Socialista. O cotado para o comando é o presidente da Juventude Nacional do PSDB, Henrique Vale (PR). O projeto é mudar o perfil ideológico dos estudantes a médio prazo. Inclui o controle dos diretórios acadêmicos das universidades públicas, hoje dominados pela esquerda.

Esqueceram de mim

A ANTT perdeu o diretor Marcelo Vinaud há dias — seu mandato se encerrou. Apesar de o presidente Temer ter indicado sua recondução, o Senado não agendou sabatina.

Despertador

Alguns vizinhos de Salvador repararam que o ex-ministro Geddel Vieira Lima passou a acordar antes das 6h. Mas só alguns dias.

Moro & Dilma

Há possibilidade de encontro histórico e tenso entre o juiz Sérgio Moro (confirmado) e Dilma Rousseff (ainda pensa). Palestras no MIT, em Boston, dia 8 de abril.

EXTRA

Terra da coca

A Assembleia Geral da Bolívia começa hoje a votar o Projeto de Lei Geral da Coca, nº 1637, enviado pelo presidente Evo Morales. Entre os parágrafos, a autorização para oficializar mais 10 mil hectares de plantação de folha de coca no País.

Projeto oculto

A lei permite aos cocaleros negociarem a coca “em seu estado natural”, com fins de “produtos medicinais, cosméticos e alimentícios”. Mas a oposição grita: a produção beneficia narcotraficantes e fortalece o tráfico de cocaína — inclusive para o Brasil.

Alerta dado

Em outubro de 2013, em entrevista exclusiva à Coluna, o ex-presidente boliviano Tuto Quiroga e seu ex-ministro da Justiça Luiz Vásquez revelaram que 80% da cocaína da Bolívia passam pelo Brasil como rota internacional e rendem US$ 12 bilhões/ano.

Dois lados

Enquanto Temer investe R$ 300 mil em seis ‘youtubers’ em campanha pró-reforma educacional, o PT aposta no carisma da estudante Ana Júlia Ribeiro, “símbolo” do movimento que ocupou centenas de escolas pelo país. Ela tem circulado no Congresso.

Na carroceria

Um helicóptero da Polícia Rodoviária Federal que foi metralhado e caiu durante combate no Polígono da Maconha, em agosto de 2003 em Pernambuco, está dentro de um caminhão num depósito da PF no aeroporto JK desde 2004.

Barriga de aluguel

Mais uma vez, com ajuda do PMDB, o PSDB do Senado tentou incluir os nomes de parentes no projeto de repatriação de recursos do exterior — iniciativa derrubada na Câmara. Mas os peemedebistas não toparam pagar o alto preço da cobrança popular. Os tucanos retiraram as assinaturas e enterraram a proposta.

Caso histórico

Após 40 anos de luta na Justiça, a intérprete Sonia Castanheira, 71 anos, teve uma sentença a seu favor e deverá ser reintegrada aos quadros da Usina de Itaipu. Concursada na década de 70, ela trabalhou por meses no lado paraguaio e foi acusada por militares de pertencer a grupos subversivos. Era mentira. Itaipu vai recorrer.

Fica com o Estado

O governador Marconi Perillo (Goiás) nega que a empresa de saneamento, a Saneago, vá seguir a rota da privatização da Cedae do Rio de Janeiro. Os italianos da Enel já assumiram a Celg-D, de energia elétrica. Pagaram R$ 2,8 bilhões por 95% da empresa.

Caravana jovem

O novo secretário nacional de Juventude, Assis Filho, vai se embrenhar Brasil adentro com a Caravana do ID Jovem. O programa federal vai conceder carteirinha digital a jovens, para acesso a programas culturais e afins, sem precisar da carteira de estudante.