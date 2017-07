VIOLÊNCIA

Unicef alerta Violência no Rio ameaça desenvolvimento das crianças

O Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) está preocupado com o impacto da violência nas crianças do Rio de Janeiro. A entidade alerta que o clima de insegurança no estado e na capital está ameaçando a capacidade dos menores de desenvolver seu potencial.

O alerta foi dado depois que a Secretaria Municipal de Educação do Rio informou que, de 105 dias do ano letivo, somente em oito a rede funcionou sem interrupção. O motivo foram os episódios de violência – tiroteios, toques de recolher, assaltos, operações policiais – na região metropolitana. Das 1.537 escolas, 382 (uma em quatro) interromperam suas atividades este ano por falta de segurança.

Cerca de 130 mil estudantes foram prejudicados pela suspensão das aulas. Os colégios mais afetados estão próximos das favelas mais perigosas. Em Acari, foram perdidos 30 dias de aulas enquanto que no Complexo da Maré foram 18 dias, 16 na Cidade de Deus e outros 15 dias no Complexo do Alemão. Todas estas áreas são conflagradas por conflitos envolvendo traficantes, milicianos e policiais violentos.

Jovens sofrem sérios transtornos

Segundo a nota do Unicef, “estudos mostram que interrupções seguidas em ambientes violentos afetam negativamente a capacidade de a criança se concentrar e aprender sem medo.”

A instituição cita ainda o “impacto psicossocial devastador” que o ambiente de violência provoca em meninos e meninas. “Ter de buscar abrigo e, por vezes, testemunhar atos de violência também causa síndromes de estresse, pesadelos e ansiedade”, informa.

Ainda segundo o Unicef, seus representantes estão trabalhando com as autoridades de Educação e de Segurança Pública do Rio para tentar coordenar medidas para reduzir o impacto negativo nas crianças.

Em seu monitoramento, o Unicef constatou ainda que a insegurança afeta o sistema de educação de outras partes do Brasil. “Quase 10% dos adolescentes do ensino público no Nordeste e no Sudeste foram vítimas do fechamento de escolas por causa da violência. No Sul, essa taxa foi de apenas 2%. Crescer em um ambiente com incidentes frequentes de violência armada pode levar as crianças a entenderem a violência como uma forma normal de resolver conflitos”.

Para encerrar, números mais que preocupantes. Em 2015, mais de 10 mil adolescentes no país entre 10 e 19 anos foram assassinados, um dos índices mais elevados do mundo. Bem na nossa porta e debaixo no nariz das autoridades.

Lá de fora nos observam.