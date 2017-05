POLÊMICA

Uso das Forças Armadas em Brasília divide opiniões Parlamentares e juristas traçam visões diferentes sobre o acionamento dos militares no protesto ocorrido na Esplanada dos Ministérios

O presidente Michel Temer acionou as Forças Armadas para conter os protestos que tomaram a Esplanada dos Ministérios na última quarta-feira, 24. A princípio, a atuação dos militares teria validade até o dia 31. Porém, diante da polêmica, Temer resolveu suspender a iniciativa nesta quinta-feira, 25.

O acionamento das Forças Armadas tem base na Garantia da Lei e da Ordem (GLO), lei regulamentada em 19 de dezembro de 2013, pelo então ministro Celso Amorim. A lei libera o uso das Forças Armadas em ocasiões esporádicas e excepcionais. Para que seu uso seja autorizado, o presidente deve declarar que as forças de segurança regulares não são suficientes para conter o problema.

A iniciativa já foi tomada para garantir a ordem durante os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, a Copa do Mundo de 2014 e em crises de segurança no Rio de janeiro e no Espírito Santo. No entanto, o uso em um protesto civil dividiu opiniões e gerou polêmica entre juristas e parlamentares.

Primeiro, há uma troca de acusação entre Temer e o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (PMDB-RJ), sobre quem solicitou a presença dos militares. Temer diz ter atendido a um pedido de Maia. Este último, por sua vez, diz que o presidente não entendeu seu pedido. Segundo Maia, ele solicitou a presença da Força Nacional (composta por policiais de todos os estados), não das Forças Armadas.

“Pedi apoio das Forças Nacionais, sim. O instrumento que ele usou é uma decisão do governo. De fato, o ambiente na Esplanada era grave e para garantir a segurança tanto dos manifestantes como para os que trabalham nos ministérios e no Congresso. Fui ao presidente porque achava que era importante que a Força Nacional pudesse colaborar junto com a Polícia Militar do Distrito Federal”, disse Maia.

Em nota, a Presidência da República justificou o acionamento dos militares. “As manifestações ocorridas em Brasília […] produziram atos de violência e vandalismo que, lamentavelmente, colocaram em risco a vida e a incolumidade de servidores que trabalham na Esplanada dos Ministérios. […] Diante de tais circunstâncias, o presidente da República, após confirmada a insuficiência dos meios policiais solicitados pelo presidente da Câmara dos Deputados, decidiu empregar, com base no artigo 142 da Constituição Federal, efetivos das Forças Armadas com o objetivo de garantir a integridade física das pessoas, proporcionar evacuação segura dos prédios da esplanada e proteger o patrimônio público, tal como foi feito anteriormente em vários Estados brasileiros. […] O presidente da República ressalta que não hesitará em exercer a autoridade que o cargo lhe confere sempre que for necessário”.

O que dizem os juristas

Michael Mohallem, professor da FGV especialista em direito público, considera a medida exagerada. Em entrevista à BBC, ele disse que o real objetivo da iniciativa foi servir como uma demonstração de liderança do presidente, acuado diante dos protestos, do enfraquecimento político e dos escândalo de corrupção envolvendo sua gestão.

O professor afirma que, ao contrário da Força Nacional, os militares não são treinados para atuar como polícia em protestos. Ele acrescenta que no momento em que o ministro da Defesa, Raul Jungmann anunciou o acionamento dos militares o protesto já estava sob controle e os manifestantes estavam se dispersando.

“Me parece que bastaria um contingente de polícia mais forte e preparado para agir nessa situação. Não havia sinal de perda de controle, era uma manifestação política, com graus de radicalidade. Acho que a situação foi desproporcional, embora a medida também não seja uma medida radical do próprio presidente. […] Assinar um decreto como comandante em chefe das Forças Armadas geralmente mostra liderança, e eu imagino que o cálculo político por trás disso seja de aproveitar oportunidade de mostrar liderança, controle do país”, disse Mohallem.

Já o jurista Ives Gandra elogiou a iniciativa de Temer. Em entrevista à BBC, ele disse que os manifestantes eram “destruidores da pátria” que “precisavam ser contidos”. Segundo Gandra, a medida é amparada pelo artigo 142 da Constituição Federal.

“Por exemplo, o que está acontecendo em Brasília: estão pondo fogo nos ministérios, e a Polícia Militar está sendo incapaz de segurar. Sempre que as polícias militares não conseguirem, cabe às Forças Armadas manterem os poderes. […] Como não foi decretado nem estado de sítio nem estado de defesa, o que acontece é que eles estão atuando especificamente nessa situação para parar essa agressão violenta aos prédios públicos”, disse o jurista.

No entanto, o governador do Distrito Federal, Rodrigo Rollemberg (PSB-DF) negou que os instrumentos destinados à manutenção da ordem pública estivessem esgotados quando os militares foram acionados. Ele se disse surpreso pela iniciativa.

“Para surpresa do Governo de Brasília, a Presidência da República decidiu na tarde de hoje recorrer ao uso das Forças Armadas, medida extrema adotada sem conhecimento prévio e nem anuência do Governo de Brasília e sem respeitar os requisitos da Lei Complementar nº 97/99”

