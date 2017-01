MEDIDA INCONSTITUCIONAL

Uso de Forças Armadas nos presídios gera polêmica Michel Temer anunciou que vai liberar Forças Armadas para atuarem dentro das penitenciárias. Medida gera polêmica por desviar militares de suas funções constitucionais

Diante da explosão de violência nos presídios brasileiros, que em 15 dias já resultou em 134 mortes, o presidente Michel Temer anunciou que vai liberar as Forças Armadas para atuarem dentro das penitenciárias.

O anúncio foi feito na última terça-feira, 17. O presidente justificou o uso das Forças Armadas afirmando que a violência nos presídios ganhou “contornos nacionais”. A medida é uma resposta aos estados que pressionavam por mais interferência federal no combate à crise.

Segundo o ministro da Defesa, Raul Jungmann, os militares atuarão fazendo varreduras para detectar a presença e a entrada de armas, drogas e celulares dentro dos presídios. “As Forças Armadas não vão lidar com os presos. Esse papel será das polícias e dos agentes penitenciários. Não haverá interação com presos”.

A medida gerou crítica por parte de juristas por ser inconstitucional o uso das Forças Armadas em situações que não sejam para defesa da soberania nacional. Para Aury Lopes Jr, advogado e colunista do site Consultor Jurídico, trata-se de “uma tentativa desesperada de resolver um problema bem mais complexo”, desviando as Forças Armadas de suas finalidades constitucionais.

A mesma opinião é compartilhada pelo criminalista Fernando Augusto Fernandes. Em entrevista ao Consultor Jurídico, ele disse que o governo somente poderia usar as Forças Armadas para intervir em presídios se o Brasil estivesse em estado de defesa ou de sítio – que exigem graves ameaças à ordem pública ou à paz social. Mesmo assim, a ação teria que ser aprovada pelo Congresso, como fixa o artigo 34, VII, “b”, da Constituição.

Outros afirmam que o uso dos militares nas prisões é demagogia, pois não ataca a fonte da crise no sistema carcerário, que é a superlotação. Ouvida pelo Consultor Jurídico, a socióloga Julita Lemgruber disse que o ideal seria Temer unir forças com a presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), a ministra Cármen Lúcia, para criar um mutirão para colocar em liberdade, em condicional ou em prisão domiciliar presos provisórios que não representam riscos à investigação ou às ordens pública e econômica.

Fontes:

Consultor Jurídico-Uso das Forças Armadas para fiscalizar presídios é inconstitucional

Folha-Sob pressão, Temer libera Forças Armadas para atuar em presídios