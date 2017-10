ECONOMIA

Vale registra lucro de R$ 7,1 bilhões no terceiro trimestre Empresa fechou o terceiro trimestre com lucro de R$ 7,143 bilhão, um aumento de 287% comparado ao mesmo período de 2016

A Vale fechou o terceiro trimestre de 2017 com lucro de R$ 7,143 bilhão, um aumento de 287% quando comparado ao mesmo período do ano passado. O lucro acumulado, por sua vez, aumentou em 29%, totalizando até agora R$ 15,1 bilhões.

A receita da companhia cresceu 31% neste trimestre, em comparação com o mesmo período do ano passado, para R$ 28,6 bilhões.

Já o custo da dívida da companhia na moeda americana diminuiu, fechando o trimestre em US$ 21,066 bilhões. A meta da Vale é fechar o ano com um endividamento de, no máximo, US$ 17 bilhões.

Em uma nota da Vale, o CEO da empresa, Fabio Schvartsman, disse que o desempenho no terceiro trimestre mostra melhorias na realização de preço e nos resultados iniciais da abordagem de gerenciamento matricial de custos (nova política de controle de custos).

