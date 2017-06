Idosos e mercado de trabalho

Vantagens e desvantagens do trabalho na terceira idade Aposentados que retornam à ativa ou idosos que nunca pararam de trabalhar. Saiba quais são as vantagens e desvantagens que o mercado oferece para os mais experientes. Por Paula Araujo

Recentemente, uma medida colocou os idosos em destaque. O presidente Lula sancionou, em junho, o reajuste de 7,7% aos aposentados que ganham acima de um salário mínimo. Em um país onde o contingente de pessoas com mais de 60 anos – considerado idoso pelo Estatuto do Idoso – somava cerca de 21 milhões até 2008, superando índices europeus, é normal que se pense nas condições de vida da população mais velha. Mais numerosos nas ruas, os idosos também passaram a assumir um espaço maior no mercado de trabalho. De acordo com tabela fornecida pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, em 2006, as pessoas ocupadas com mais de 65 anos somavam 3.160 milhões. Em 2008, o número cresceu para 3. 317 milhões.

“Quando o aposentado entra novamente no mercado, ele tem a possibilidade de interagir e participar da vida social. Ele sai das condições de isolamento a que se submetia e tem a oportunidade de convívio com pessoas de outras idades”, afirma Maria Angélica Sanchez, presidente do departamento de gerontologia da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia.

Para a psicóloga e professora da PUC-RS Irani Argimon, o aumento da auto-estima é uma das maiores vantagens para o idoso, que às vezes prefere nem se aposentar, seguindo no mercado de trabalho. “Sentir-se valorizado e ainda capaz reforça os seus relacionamentos familiares e sociais e consequentemente os do trabalho.”

Segundo Irani, um dos motivos que levam à volta ou à continuação no trabalho é a questão financeira, “visto que a aposentadoria rebaixa em muito a qualidade de vida do idoso. Outra questão são as possibilidades tanto cognitivas quanto emocionais de continuar uma jornada de trabalho por mais alguns anos.”

A possibilidade de o idoso ser parte significativa da força de trabalho foi constatada por uma pesquisa realizada no fim de 2009 pelo banco HSBC e pelo instituto Oxford Institute of Ageing. O estudo foi feito em 21 países, dentre eles o Brasil, e mostrou que a saúde em boas condições e a prontidão para novos desafios fizeram os idosos se tornarem fontes de sustento para suas famílias.

Segundo Maria Angélica, o trabalho na terceira idade também envolve desvantagens para o idoso. “A partir do momento que o trabalho torna-se obrigatório, por motivos financeiros, a responsabilidade do idoso chefe de família cresce. Não raro, filhos, com seus filhos, após descasamentos, migram para a casa dos pais. Isto faz com que a renda do idoso seja fundamental no orçamento mensal. Há, então, uma sobrecarga sobre o aposentado”, explica.

Para Irani, não há desvantagens. “O que pode acontecer é que, frente às novas tecnologias, a pessoa pode assustar-se e se sentir impotente em administrar esta velocidade, mas nada que não possa ser resolvido com um treinamento”, conclui.

Além de lojas e supermercados, os idosos são uma mão-de-obra crescente no setor de turismo, onde costumam ser requisitados para atender clientes da mesma faixa etária. Para a professora Sarah Harper, diretora do Oxford Institute, a contribuição dos idosos para a economia vai além dos contracheques que recebem, seja como trabalhadores da ativa, seja como aposentados.

Passado inglório

Há 21 anos, especialistas temiam que aposentadoria fosse sinônimo de pobreza. Depois da promulgação da Constituição de 1988, o cenário começou a melhorar. A lei estendeu a aposentadoria também aos trabalhadores rurais, mesmo que não tivessem contribuído. Além disso, os idosos pobres, mesmo que não tivessem contribuído, passaram a receber um salário mínimo.

Atualmente, a situação do idoso está melhor. Setenta e seis por cento recebem algum tipo de transferência do governo, tendo contribuído ou não. Na América Latina, o Brasil é o país com maior cobertura previdenciária.

