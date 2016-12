REAJUSTE

Vereadores de São Paulo aumentam os próprios salários Câmara Municipal de São Paulo aprova reajuste de 26% e salário de vereadores passará dos R$ 18 mil mensais. Na semana passada vereadores de Belo Horizonte também reajustaram seus vencimentos

Em meio à crise econômica e medidas de corte de gastos, a Câmara Municipal de São Paulo aprovou na última terça-feira, 20, o aumento no salário dos vereadores. O salário será reajustado em 26,34% e passará de R$ 15.031,76 para R$ 18.991,68 mensais.

O Projeto de Resolução (PR) 12/2016, proposto pelos vereadores Milton Leite (DEM), Adolfo Quintas (PSB) e Adilson Amadeu (PTB), foi aprovado na sessão da Câmara por 30 votos a favor e 11 contra. O projeto precisa agora ser promulgado pelo presidente da Câmara Municipal, Antônio Donato (PT), que terá dez dias para promulgá-lo.

O aumento passará a valer para a próxima legislatura, que começa a partir do dia 1º de janeiro, quando assumirão os vereadores eleitos em outubro deste ano. A lei proíbe o reajuste do próprio salário na mesma legislatura.

O projeto foi aprovado a 11 dias do fim do mandato e contraria o que pretendia o futuro prefeito de São Paulo, João Doria (PSDB), que vetou para 2017 o aumento dos salários dele, do vice-prefeito e dos secretários. No entanto, o reajuste dos salários somente da Câmara é automático e não depende da sanção do prefeito.

Logo após a votação do projeto, a Câmara aprovou o orçamento da cidade para 2017 e encerraram a sessão, dando início ao recesso parlamentar – que vai até fevereiro. Em nota, o vereador Mário Covas Neto (PSDB) disse que há um esforço da nova gestão em diminuir os custos da cidade.

“O momento é impróprio, não que não seja justo, é justo sim, afinal nós não temos décimo terceiro salário, há quatro anos nós não temos aumento e ele é limitado a 75% do que recebe o deputado estadual. Esta reposição, porque não é aumento, é ainda menor do que este teto de 75%, então justo é, mas o momento é inadequado”, disse o parlamentar, alegando que o reajuste é inferior à inflação entre janeiro de 2013 e setembro de 2016 e que o projeto buscava apenas recompor o valor “corroído pela inflação”.

Além do salário, o vereador de São Paulo recebe uma cota de R$ 143.563,67 destinada ao pagamento de 17 assistentes particulares. O parlamentar também tem direito a uma verba anual de R$ 264.97,56 (cerca de R$ 22 mil mensais) em auxílio-encargos – para pagamento de serviços gráficos, correios, assinaturas de jornais, deslocamentos pela cidade e materiais de escritório.

Belo Horizonte e Rio de Janeiro

O aumento dos salários dos vereadores em São Paulo veio uma semana após a Câmara Municipal de Belo Horizonte votar a mesma medida. Em sessão do último dia 14, os parlamentares da capital mineira aprovaram o reajuste de 9,3% nos seus próprios salários, passando de R$ 15.066,59 para R$ 16.435,88 mensais.

O projeto ainda prevê reajuste nos salários do futuro prefeito, Alexandre Kalil (PHS), e dos secretários de governo. Ele seguirá para sanção ou veto do prefeito Marcio Lacerda (PSB).

De acordo com a assessoria da Câmara de Belo Horizonte, o reajuste será de acordo com o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) de 2016 e prevê aumento anual de acordo com o índice até 2020.

Já no Rio de Janeiro, a Câmara Municipal rejeitou no início de novembro a proposta que previa que alguns vereadores continuassem recebendo salário até o fim da vida, mesmo após o término do mandato. Por 40 votos contrários e nenhum a favor, o projeto de salário vitalício foi arquivado.

De acordo com o autor do projeto, o vereador João Cabral (PMDB), o valor do salário seria de R$ 15 mil líquidos por mês, igual ao que recebe um secretário da prefeitura. Além disso, somente valeria para vereadores que já são funcionários públicos municipais e que tenham três mandatos seguidos ou quatro intercalados.

