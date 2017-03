PESQUISA DATAFOLHA

Violência afetou uma a cada três brasileiras no último ano Pesquisa Datafolha revelou que uma a cada três brasileiras com 16 anos ou mais foi vítima de violência nos últimos 12 meses

Uma pesquisa Datafolha feita a pedido do Fórum Brasileiro de Segurança Pública e divulgada nesta quarta-feira, 8, Dia Internacional da Mulher, revelou que uma a cada três brasileiras com 16 anos ou mais foi vítima de violência nos últimos 12 meses.

Essas mulheres foram espancadas, xingadas, ameaçadas, agarradas, perseguidas, esfaqueadas, empurradas ou chutadas. A pesquisa, intitulada “Visível e invisível: A vitimização da mulher no Brasil”, contou com a participação de mulheres de todo o país. Vinte e nove por cento das entrevistadas afirmaram ter sofrido violência física, verbal ou psicológica no último ano.

Ainda de acordo com a pesquisa, 503 mulheres foram vítimas de agressão física a cada hora no Brasil. Além disso, 66% dos brasileiros presenciaram uma mulher sendo agredida física ou verbalmente nos últimos 12 meses.

Em entrevista ao jornal Folha de S.Paulo, Samira Bueno, diretora do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, ressaltou que “os resultados da pesquisa mostram que a violência faz parte da gramática dos relacionamentos no país e que é algo socialmente tolerado”.

A pesquisa, financiada pelo governo do Canadá e pelo Instituto Avon, revelou também que, em 61% dos casos relatados, o agressor era conhecido da vítima. As agressões ocorreram principalmente em casa (43%) e nas ruas (39%), e as vítimas mais frequentes foram mulheres com idades entre 16 e 24 anos (45%).

O levantamento mostrou também que 52% das mulheres que relataram agressões não fizeram nada a respeito, 48% tomaram alguma atitude, 13% procuraram ajuda da família, 12% procuraram apoio dos amigos e 5% procuraram a igreja que frequentam. Somente 11% foram a uma delegacia da mulher e 10% denunciaram a agressão em uma delegacia comum.

Fontes:

Folha de S.Paulo - Uma em três brasileiras diz ter sido vítima de violência no último ano