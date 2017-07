REDE MUNICIPAL

Violência fecha escolas no Rio de Janeiro Um total de 381 escolas já ficaram sem aulas neste ano por conta de tiroteios

A sensação de insegurança volta — com força — a fazer parte do cotidiano da população do Rio de Janeiro, e a violência tem afetado diretamente a rotina dos estudantes da rede municipal.

Dados do Instituto de Segurança Pública, que é ligado ao governo estadual, revelam que, desde 2009, a taxa de crimes com morte violenta na cidade não é tão alta.

Em 93 de um total de 100 dias letivos na rede municipal as aulas foram interrompidas em pelo menos uma escola por conta da violência. Os dados são da Secretaria de Educação do Rio. Nestes casos, a escola em questão nem abriu ou teve que interromper suas atividades. Isso significa que a rede municipal funcionou plenamente em apenas sete dias letivos em 2017.

Trezentas e oitenta e uma escolas, ou 25% da rede municipal, já ficaram sem aulas em algum dia neste ano por causa de tiroteios nas proximidades. Um total de 129 mil crianças foram afetadas, ou uma em cada cinco.

As escolas mais afetadas até agora neste ano ficam no bairro de Acari, na Zona Norte do Rio. Recentemente, uma estudante de 13 anos morreu após ser baleada no pátio de uma escola do bairro durante uma troca de tiros entre policiais e traficantes.

Após o episódio, o prefeito do Rio, Marcelo Crivella, chegou a propor blindar escolas em áreas de risco. Já o secretário de Educação da cidade, Cesar Benjamin, tem criticado com frequência as operações policiais, que ele classifica como “desastradas, espalhafatosas e inúteis”.

