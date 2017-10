REDE MUNICIPAL

Violência no Rio deixa mil alunos sem aula por dia Mais de 157 mil alunos perderam pelo menos um dia de aula no atual ano letivo

23 out, 2017

Por conta da violência, em média, mil alunos por dia da rede municipal não puderam ir à escola na cidade do Rio de Janeiro desde o início do atual ano letivo.

A cidade conta com um total de 439 unidades escolares municipais. Dados da Secretaria Municipal de Educação do Rio mostram que 157.920 alunos perderam pelo menos um dia de aula no período entre 2 de fevereiro e 18 de outubro.

A maior parte das escolas atingidas pela violência ficam em bairros e comunidades da zona norte e oeste. As escolas da rede municipal do Rio funcionaram integralmente em apenas 11 dias neste ano letivo.

O bairro de Acari é o mais afetado. As unidades escolares localizadas naquela região fecharam em 39 de 158 dias letivos. A decisão de fechar as portas das escolas envolve pais, professores e até mesmo os alunos.

Um estudo intitulado “Educação em Alvo: Os Efeitos da Violência Armada nas Salas de Aula”, desenvolvido pela Fundação Getúlio Vargas em conjunto com o aplicativo Fogo Cruzado, mostra que “a exposição à violência gera efeitos duradouros e afeta diretamente as possibilidades de vida dos cidadãos”.

Ainda de acordo com o estudo, a convivência com uma rotina de violência afeta a capacidade de aprendizado e de desenvolvimento de novas habilidades, comprometendo as possibilidades de vida de crianças e jovens.