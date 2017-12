CÂMARA DOS DEPUTADOS

Votação da reforma da Previdência fica para fevereiro Discussão da proposta começará no dia 5 de fevereiro e votação no dia 19

O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, informou nesta quinta-feira, 14, que a votação da reforma da Previdência foi adiada para fevereiro.

De acordo com Maia, a discussão da proposta começará no dia 5 de fevereiro e a votação no dia 19, depois do Carnaval.

“Frustrante é perder. Nós não temos os votos hoje, a base não tem os votos hoje. O que nós precisamos é, de agora até fevereiro, continuar trabalhando. Como eu disse, a rejeição à reforma já diminuiu muito”, afirmou o presidente da Câmara.

O relator da reforma, deputado Arthur Maia, também decidiu adiar a leitura do relatório para o próximo ano. “Foi uma decisão política optarmos por não fazê-lo nesse momento. Afinal de contas, trata-se de um assunto da maior relevância para o Brasil e não podemos, em absoluto, correr o risco de trazer esta matéria para o plenário da Câmara e sofrer uma derrota. Essa PEC não pode ir para votação com qualquer margem de dúvida quanto à sua aprovação”, afirmou.

Arthur Maia disse ainda que a proposta não mexe com a aposentadoria de trabalhadores rurais, mantendo os direitos dos agricultores, e nem com o Benefício de Prestação Continuada (BCP), que é pago a idosos de baixa renda e portadores de deficiência.

Parlamentarem da oposição acreditam que o adiamento da votação da reforma da Previdência dificulta a aprovação do texto, uma vez que a base governista poderá voltar do recesso com menos votos.

Fontes:

Jornal Nacional - Maia adia para fevereiro votação da reforma da Previdência na Câmara

EBC - Rodrigo Maia marca votação da reforma da Previdência para 19 de fevereiro